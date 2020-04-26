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الطقس: ارتفاع على الحرارة مع بقائها أقل من معدلها

26 نيسان / أبريل 2020 08:30

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض  المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى  نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، ومثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم غد الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المرتفعات الجبلية حاراً نسبيا إلى حار في بقية المناطق حيث، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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