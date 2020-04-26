إصابتان برصاص الاحتلال خلال مواجهات شرق قلقيلية

قلقيلية - الرأي

أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مساء أمس السبت، خلال مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي بأن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة بأعداد كبيرة، وأطلقوا وابلا من الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى اصابة شابين بالرصاص المطاطي أحدهم في الرقبة، والآخر في الوجه، نقلا إلى مستشفى درويش نزال.

وأضاف أن جنود الاحتلال تعمدوا إطلاق الرصاص الحي صوب خزانات مياه الشرب على أسطح المنازل، ما أدى إلى اعطاب 4 خزانات.