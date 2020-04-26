محكمة إسرائيلية تحتجز 450 مليون شيكل من أموال السلطة

القدس المحتلة - الرأي

أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس، أمرا يقضي بالحجز على 450 مليون شيكل من أموال عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، وذلك بموجب دعاوى تعويض لمصابي عمليات استهدفت إسرائيليين.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" إنه تم اتخاذ القرار بإصدار أمر حجز مؤقت على عائدات الضرائب التي تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، بموجب قرار سابق للمحكمة الذي حمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن العديد من العمليات وسلسلة الهجمات التي استهدفت إسرائيليين.

وذكرت الإذاعة أنه منظمة "شورات هدين" تقوم منذ عدة سنوات بتحريك الدعوى القضائية التي تقدمت بطلب للمحكمة بفرض أمر حجز على 1.7 مليار شيكل من أموال السلطة الفلسطينية.

وطلبت المنظمة المحكمة حجز مبلغ تعويضات بقيمة 10 مليون شيكل عن كل ضحية، ولكن في هذه المرحلة، أصدرت المحكمة أمرا بقيمة 450 مليون شيكل، وهو ما انضم إلى أمر حجز سابق بحوالي 57 مليون شيكل.