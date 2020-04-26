وكالة الرأي الفلسطينية إصابتان برصاص الاحتلال خلال مواجهات شرق قلقيلية وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع على الحرارة مع بقائها أقل من معدلها وكالة الرأي الفلسطينية تكية غزة الخيرية توزع 400 وجبة افطار صائم للأسر المعوزة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تُحرر 9 محاضر ضبط لتجار مُخالفين وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تطالب مراكز التسوق والمحال بالالتزام بإجراءات الوقاية وكالة الرأي الفلسطينية غاب التلوث فعادت أسراب الفلامنغو وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف كهف أثري بنقوش فريدة في سيناء وكالة الرأي الفلسطينية الرئيس حاول تعليم شعبه طريقة ارتداء الكمامة فوضعها على عينيه وكالة الرأي الفلسطينية بالخطوات.. كيفية تمنع مواقع الويب من الوصول للكاميرا والميكروفون؟ وكالة الرأي الفلسطينية احذر.. رسالة خبيثة تتسبب فى تعطيل هاتفك الأيفون أو جهاز الأيباد
أخبار » الأخبار العبرية

محكمة إسرائيلية تحتجز 450 مليون شيكل من أموال السلطة

26 نيسان / أبريل 2020 09:01

القدس المحتلة - الرأي

أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس، أمرا يقضي بالحجز على 450 مليون شيكل من أموال عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، وذلك بموجب دعاوى تعويض لمصابي عمليات استهدفت إسرائيليين.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" إنه تم اتخاذ القرار بإصدار أمر حجز مؤقت على عائدات الضرائب التي تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، بموجب قرار سابق للمحكمة الذي حمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن العديد من العمليات وسلسلة الهجمات التي استهدفت إسرائيليين.

وذكرت الإذاعة أنه منظمة "شورات هدين" تقوم منذ عدة سنوات بتحريك الدعوى القضائية التي تقدمت بطلب للمحكمة بفرض أمر حجز على 1.7 مليار شيكل من أموال السلطة الفلسطينية.

وطلبت المنظمة المحكمة حجز مبلغ تعويضات بقيمة 10 مليون شيكل عن كل ضحية، ولكن في هذه المرحلة، أصدرت المحكمة أمرا بقيمة 450 مليون شيكل، وهو ما انضم إلى أمر حجز سابق بحوالي 57 مليون شيكل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تطلق مبادرة "همة شباب"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟