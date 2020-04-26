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مع هيئة المجد التنموية

"التنمية" والداخلية توقعان اتفاقية لتسديد ديون الغارمين

26 نيسان / أبريل 2020 10:04

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

وقعت وزارتا التنمية الاجتماعية والداخلية اتفاقية مشروع تسديد ديون الغارمين الموقوفين في مراكز التأهيل والاصلاح في قطاع غزة مع هيئة المجد التنموية.

وتأتي هذه الاتفاقية جراء الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة وللتخفيف عن المواطنين مع تزامن مكافحة جائحة كورونا والتي أثرت بشكل كبير على جميع القطاعات الاجتماعية والعمالية.

ويتمثل المشروع بإطلاق سراح المحتجزين على ذمم وقضايا ماليةـ وقد صدر بحقهم أوامر حبس على أن يتم إعطاء الأولوية للغارمين بمبالغ صغيرة نسبياً من أجل تعميم استهداف المشروع لأكبر عدد ممكن.

وثمّن مدير عام الرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية محمد العرعير هذا الدور الحيوي لهيئة المجد التنموية على تبرعهم ورعايتهم للمشروع مما ساهم في تخفيف الاعباء عن الاسر الغارمة متقدماً بالشكر الجزيل لهم.

بدوره، شكر رئيس صندوق الغارمين بوزارة الداخلية العقيد جميل سمور الجهة الممولة، معرباً عن تقدير وزارته لهم لما لهذا المشروع من أهمية والتي تتمثل بإطلاق سراح الغارمين وعودة رب الأسرة إلى أسرته في شهر رمضان المبارك ليقوم بإعالة أسرته وممارسة حياته الطبيعية بين أبنائه.

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