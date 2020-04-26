العمل و هيئة المطاعم والفنادق يناقشان تعزيز صمود العمال في القطاعات المتضررة

غزة- الرأي

أكدت وزارة العمل على أهمية تعزيز صمود العمال في القطاعات المتضررة كافة، وذلك في إطار حالة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا.

جاء ذلك، خلال لقاء وكيل وزارة العمل موسى السماك بأعضاء مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق سمير سكيك، ا. منى الغلاييني، م. وائل الشرفا، بحضور ا. محمد طبيل ، م. ماهر أبو ريا عن وزارة العمل.

حيث ناقش اللقاء آليات وإجراءات تعزيز صمود العمال في القطاعات المتضررة جراء الاستعدادات الاحترازية في إطار حالة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا.

بدوره أطلع السماك الحضور على آليات سير العمل في تنفيذ المنحة الممولة من لجنة المتابعة الحكومية والتي بقيمة مليون دولار، لصالح 10000 عامل متضرر.

كما أفاد السماك أن عدد المسجلين بلغ 130 ألف مسجل من خلال الرابط الالكتروني، وبلغ عدد المرشحين للاستفادة 38 ألف مستفيد خضعوا لمعايير التفضيل للوصول

إلى الأكثر تضرراً ، بناءً على وزن القطاع المتضرر، حجم الضرر، الحالة الاجتماعية، عدد الأولاد.

واستلم السماك من الاتحاد العام كشوفات بقوائم العمال في القطاعات المتضررة والتي تنطوي تحت مظلة الهيئة.

ويذكر أن وزارة العمل نفذت كامل المنحة الأسبوع الماضي.

