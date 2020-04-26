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الأوقاف توزع سلة الخير الرمضانية على 6100 أسرة متعففة بالقطاع

26 نيسان / أبريل 2020 11:05

غزة - الرأي

وزعت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية سلة الخير الرمضانية، والتي استهدفت أكثر من 6100 أسرة متعففة في قطاع غزة، وذلك بتمويل كريم من مجموعة عطاء التطوعية.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للزكاة أسامة اسليم حرص إدارته الشديد على ايصال هذه السلال لمستحقيها، لافتًا الى أنها احتوت على جميع المستلزمات الرمضانية والتي تُزين موائد السحور والفطور للفقراء الصائمين خلال الشهر الفضيل.

وتقدم اسليم بجزيل شكره لمجموعة عطاء التطوعية رائدة العمل الخيري في قطاع غزة على دورها في تمويل هذا المشروع وغيرها من المشاريع الخيرية والإغاثية.

وعبّر بعض الفقراء والمتعففين الذين استفادوا من هذا المشروع عن سعادتهم ورضاهم عن محويات السلة والتوقيت التي جاءت فيه خاصة قبيل شهر رمضان المبارك بأيام وساعات معدودة.

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