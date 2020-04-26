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وزارة التنمية الإجتماعية تستكمل مرحلة تطوير وتأهيل مؤسسة الربيع

26 نيسان / أبريل 2020 11:42

وزارة التنمية الإجتماعية تستكمل مرحلة تطوير وتأهيل مؤسسة الربيع
وزارة التنمية الإجتماعية تستكمل مرحلة تطوير وتأهيل مؤسسة الربيع

غزة- الرأي

أنهت وزارة التنمية الإجتماعية، مشروع تأهيل و تطوير مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث؛ حيث شمل مشروع الترميم إنشاء محطة تحلية، وتركيب خلايا شمسية كطاقة بديلة، تركيب كاميرات مراقبة، بالإضافة لتطوير الخدمات المقدمة للأحداث من ضمنها إنشاء قاعة متعددة الأغراض.


وقد تمثل الوفد الزائر بالجهة الممولة، و الجهة المنفذة، وعن وزارة التنمية الإجتماعية د. محمد العراعير _ مدير عام الرعاية الإجتماعية والتأهيل، و أ.أيمن عبود _ مدير عام الشئون الإدارية والمالية، أ.معتز دغمش _ مدير دائرة الدفاع الإجتماعي، والمهندس عماد قنديل _ مدير دائرة المشاريع.


يذكر أنه سيتم استكمال المشروع والذي تأخر استكماله نظرًا للظروف الجائحة فايروس كورونا خلال الشهر الجاري.
وقد تقدم د.العراعير بالشكر الجزيل للجهة الداعمة على المنحة الكريمة والتي ستساهم في تطوير تقديم الخدمات للنزلاء، وناشد الجهات الداعمة بتقديم الدعم المماثل للإحتياجات الأخرى للمؤسسة.

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