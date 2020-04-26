"الشباب والرياضة" تعلن الفائزين بجائزة أفضل مركز شبابي

غزة- الرأي

أعلن وكيل وزارة الشباب والرياضة أحمد محيسن اليوم الأحد، عن الفائزين بجائزة فلسطين لأفضل مركز شبابي لعام 2019 برعاية مؤسسة أحباء ماليزيا.

وقال محيسن خلال لقاء مع مسؤول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي بشكل أسبوعي، إن المركز الفائز بالجائزة المالية الأولى هو مركز شباب الأمة بقيمة 2000 دولار، فيما حصد مركز سواعد الشبابي المركز الثاني وجائزة مالية بقيمة 1500 دولار، كما وحصل على المركز الثالث مركز بناء الشبابي وجائزة مالية بقيمة 1000 دولار، وفيما نال مركز المشروع الخيري الشبابي المركز الرابع وجائزة مالية بقيمة 700 دولار، والمركز الخامس كان من نصيب مركز البيت الآمن الشبابي وجائزة مالية بقيمة 500 دولار.

وذكر أن بقية المراكز المتبقية حصلت على جوائز مالية بقيمة 100 دولار لكل مركز وهي الفائز السادس مركز سما شباب، والفائز السابع مركز المنتدى الحضاري الشبابي، والفائز الثامن مركز وطن الشبابي، والفائز التاسع مركز حراك الشبابي، والفائز العاشر مركز زينة للتدريب والتطوير الشبابي.

وأوضح محيسن أن عدد المتقدمين لجائزة أفضل مركز شبابي هذا العام بلغ 56 مركزاً شبابيا من محافظات غزة، خضعت جميعها للتقييم وبعد ذلك الزيارات الميدانية، مشيرا إلى أن الوزارة اعتمدت تكريم المراكز العشرة الأولى.

وهنأ محيسن المراكز الفائزة، متمنيا أن يكون هذا الإنجاز حافزاً لهم ولباقي المراكز على تقديم المزيد من العطاء والمبادرة لخدمة الشباب وتلبية طموحاتهم.

وشكر محيسن مؤسسة أحباء غزة ماليزيا لرعايتها للجائزة بقيمة 6100 دولار، كما وثمن دور المؤسسة في دعم البرامج والمشاريع الشبابية في فلسطين.

كما تطرق إلى برنامج تمويل المشاريع الريادية الصغيرة "دلني على السوق" الذي يشرف عليه صندوق دعم الشباب الفلسطيني، مؤكدا أن البرنامج وصل المرحلة الأخيرة بعد نجاح البرنامج الخاص بالمقابلات والتقييم في الوصول إلى أفضل المشاريع التي يمكن أن تحقق الاستدامة والتطور وتحقيق مصادر دخل للشباب الواعدين.

وجدد الشكر لمؤسسة أحباء غزة ماليزيا التي مولت هذا المشروع وشاركت بشكل فاعل في نجاح جميع مراحله، حيث سيتم تمويل (20) مشروعاً منها (14) مشروعاً بقيمة (53) ألف دولار، والباقي ضمن الحاضنة الماليزية.

وأكد محيسن أن صندوق دعم الشباب قد أتم عملية حصر ومتابعة ملف المتقدمين للحصول على المنحة الأميرية القطرية لمساعدة المقبلين على الزواج من الفئة العمرية فوق 35 عاماً، حيث سيتم بعد عيد الفطر إعلان الخطوات اللاحقة لتنفيذ هذه المنحة.

بدوره، أكد مدير مؤسسة أحباء غزة ماليزيا محمد نادر قمر الزمان جاهزية مؤسسته والمؤسسات في ماليزيا لدعم الشباب الفلسطيني، وتقديم المساندة للبرامج التي تطرحها الجهات الحكومية في محافظات غزة، شاكرا تعاون الوزارة وجهودها المتواصلة لخدمة الشباب.