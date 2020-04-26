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في مبحثي اللغة العربية والرياضيات

تربية الوسطى تُعدّ حقيبة تعليمية تفاعلية للصف الرابع الأساسي

26 نيسان / أبريل 2020 12:23

تربية الوسطى تعد حقيبة تعليمية
تربية الوسطى تعد حقيبة تعليمية

الوسطى- الرأي

 أعدت مديرية التربية والتعليم بالوسطى حقيبة تعليمية تفاعلية لمهارات الفصل الدراسي الثاني في مبحثي اللغة العربية والرياضيات للصف الرابع الأساسي، بهدف تنمية قدرات ومهارات الطلبة عرضت خلالها المعارف بطريقة منظمة وشيقة.

وقال  مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج ، إن الحقيبة أخذت بعين الاعتبار مبدأ التدرج في تقديم المهارة من السهل إلى الصعب وتجزئة المهارات المركبة وتبسيطها، والإكثار من الأمثلة التطبيقية، والتنويع في التدريبات لتنمية قدرات ومهارات الطلبة من خلال التدريب والممارسة مع مراعاة للفروق الفردية لديهم.

 وأضاف الحاج لقد تم خلال هذه المادة الاهتمام بالبداية الجاذبة للأطفال كمستوى أول من مستويات الانخراط في التعلم, سواء كان ذلك عبر قصة أو صورة أو أنشودة, ثم الدخول للموضوع بطريقة تخلق الصلة بين الاطفال وموضوع التعلم في سياق تعلمي محدد يتضمن خبرة خاصة، وتم التركيز على دور الطالب كمحور لعملية التعليم والتعلم، ورفع درجة المبادرة لديه، بتحويله إلى طالب مشارك, وتوفير فرصة للتقويم الذاتي المرتكز على مبدأ التنافس مع الذات والتعـــاون مــــع الآخريــــــن لتحقيق التعلم فعال.

 وأشاد الحاج بجهود قسم الإشراف التربوي وخاصة مشرفي المرحلة في إعداد المادة بالتعاون مع مشرف التكنولوجيا ومعلميه ومساهمتهم الفعالة وإخراجهم للمادة بصورتها النهائية, ليسهل تعامل الطلبة معها والاستفادة منها

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