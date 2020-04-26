وكالة الرأي الفلسطينية صرف الدفعة الأولى من المنحة القطرية الخاصة بالسكن وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة والرحمة تواصلان توزع أشجار نخيل على المزارعين وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تُعدّ حقيبة تعليمية تفاعلية للصف الرابع الأساسي وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تعلن الفائزين بجائزة أفضل مركز شبابي وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التنمية الإجتماعية تستكمل مرحلة تطوير وتأهيل مؤسسة الربيع وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في2816 قضية جنائية خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تتبع معايير آمنة في عملية ترحيل نفايات الحجر وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف توزع سلة الخير الرمضانية على 6100 أسرة متعففة بالقطاع وكالة الرأي الفلسطينية العمل و هيئة المطاعم والفنادق يناقشان تعزيز صمود العمال في القطاعات المتضررة وكالة الرأي الفلسطينية 18 إصابة بفيروس كورونا من عائلة واحدة بالنقب المحتل
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

خلال زيارته لديوان الموظفين العام

"عوض" يناقش مع "الكيالي" فرص تعزيز الهيكليات الرشيقة وتطبيقها على الوزارات

26 نيسان / أبريل 2020 03:24

"عوض" يناقش مع "الكيالي" فرص تعزيز الهيكليات الرشيقة وتطبيقها على الوزارات

غزة- الرأي

زار د. محمد عوض رئيس لجنة العمل الحكومي، اليوم الأحد،  مقر ديوان الموظفين العام في مدينة غزة، بهدف متابعة سير العمل هناك، في ظل انتشار جائحة كورونا التاجي.
وكان في استقبال د. عوض خلال هذه الزيارة، الأستاذ يوسف الكيالي رئيس ديوان الموظفين العام ود. رامي الغمري نائب رئيس ديوان الموظفين العام إلى جانب عدد من المدراء العامون والمدراء.
واستعرض د. عوض خلال الزيارة، خطة الحكومة الفلسطينية في التصدي لجائحة كورونا التاجي، مؤكداً أن الموظفين عبر مختلف المؤسسات والوزارات الحكومية، يلعبون دوراً حاسماً في منح فلسطين فرصة التفوق على هذا الوباء.
وناقش د. عوض في نهاية حديثه، فرص تعزيز الهيكليات الرشيقة وسبل تطبيقها عبر مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية العاملة داخل قطاع غزة.
من ناحيته، سلط أ. يوسف الكيالي الضوء على خطة الطوارئ التي ارتكز عليها ديوان الموظفين العام في الآونة الأخيرة، من أجل ضمان سلامة الموظفين بما لا يؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة إلى مختلف المواطنين.
وقال الكيالي: " أظهر موظفو ديوان الموظفين العام قدرات ابداعية كبيرة في إدارة المرحلة السابقة، وفق خطة طوارئ لم تؤثر سلباً على جودة العمل في المؤسسة، ديوان الموظفين العام يواصل تقديم خدماته كاملة إلى المواطنين رغم جائحة كورونا التي تؤثر على العالم أجمع ".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تطلق مبادرة "همة شباب"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟