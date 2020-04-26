"عوض" يناقش مع "الكيالي" فرص تعزيز الهيكليات الرشيقة وتطبيقها على الوزارات

غزة- الرأي

زار د. محمد عوض رئيس لجنة العمل الحكومي، اليوم الأحد، مقر ديوان الموظفين العام في مدينة غزة، بهدف متابعة سير العمل هناك، في ظل انتشار جائحة كورونا التاجي.

وكان في استقبال د. عوض خلال هذه الزيارة، الأستاذ يوسف الكيالي رئيس ديوان الموظفين العام ود. رامي الغمري نائب رئيس ديوان الموظفين العام إلى جانب عدد من المدراء العامون والمدراء.

واستعرض د. عوض خلال الزيارة، خطة الحكومة الفلسطينية في التصدي لجائحة كورونا التاجي، مؤكداً أن الموظفين عبر مختلف المؤسسات والوزارات الحكومية، يلعبون دوراً حاسماً في منح فلسطين فرصة التفوق على هذا الوباء.

وناقش د. عوض في نهاية حديثه، فرص تعزيز الهيكليات الرشيقة وسبل تطبيقها عبر مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية العاملة داخل قطاع غزة.

من ناحيته، سلط أ. يوسف الكيالي الضوء على خطة الطوارئ التي ارتكز عليها ديوان الموظفين العام في الآونة الأخيرة، من أجل ضمان سلامة الموظفين بما لا يؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة إلى مختلف المواطنين.

وقال الكيالي: " أظهر موظفو ديوان الموظفين العام قدرات ابداعية كبيرة في إدارة المرحلة السابقة، وفق خطة طوارئ لم تؤثر سلباً على جودة العمل في المؤسسة، ديوان الموظفين العام يواصل تقديم خدماته كاملة إلى المواطنين رغم جائحة كورونا التي تؤثر على العالم أجمع ".