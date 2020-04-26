"الصحة " تنجح في تعميق الرسالة التثقيفية لتوعية المجتمع الغزي

غزة- الرأي

أكدت وزارة الصحة ، أنه ومنذ ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تسارعت جهود دائرة التثقيف وتعزيز الصحة في الوزارة لزيادة وعي المجتمع الصحي .

حيث أظهر تقرير صادر عن دائرة التثقيف الصحي في شهر مارس من العام الجاري، أنه تم تنفيذ العديد من اللقاءات التوعوية والتثقيفية ضمن حملة الوقاية من فيروس كورونا داخل المراكز الصحية والمساجد والمؤسسات الحكومية والشبابية شملت كافة محافظات قطاع غزة و استهدفت نحو (78) ألف مواطن .

كما أشار التقرير الى أنه تم توزيع 30 ألف بروشور، و20 ألف بوستر توعوي خاص بفيروس كورونا على مجموعة من الوزارات الحكومية ، ووكالةالغوث، و الخدمات الطبية والمؤسسات الأهلية بدعم من منظمة الصحة العالمية .

وأوضح التقرير أن دائرة التثقيف والتعزيز الصحي حققت جملة من الأهداف من خلال تنفيذ حملة توعوية مجتمعية للوقاية من فيروس كورونا والمشاركة عبر خط الطوارئ 103والردود على اتصالات المتسائلين ووصل عدد الإتصالات الى 180 اتصال الى جانب تنفيذ الدائرة مايقارب(27)مداخلة اعلامية عبر الاذاعات والفضائيات .

وأفاد التقرير أن الدائرة تواصل عملها لتحقيق رؤيتها في الوصول إلى مجتمع فلسطيني صحي وسليم من خلال نشر العديد من المنشورات التثقيفية عبر موقع وزارة الصحة وصفحة دائرة التثقيف وتعزيز الصحة واللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا،والعديد من قروبات وصفحات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن وزارة الصحة خصصت الرقم المجاني المباشر ( 103 ) للاستفسار والابلاغ عن اي تطورات صحية للمواطنين وذلك حرصا على سلامتهم وتعزيز الصحة العامة للمجتمع.