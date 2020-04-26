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بلدية خان يونس: استمرار العمل بإنشاء ميدان شارع الرشيد الساحلي

26 نيسان / أبريل 2020 03:36

بلدية خان يونس: استمرار العمل بإنشاء ميدان شارع الرشيد الساحلي
بلدية خان يونس: استمرار العمل بإنشاء ميدان شارع الرشيد الساحلي

غزة- الرأي

تواصل  بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، أعمالها  للانتهاء من مشروع إنشاء ميدان على شارع الرشيد الساحلي غرب المدينة وتأهيل المفترق بالكامل بما يخدم خطة التنظيم والتطوير التي تنتهجها البلدية لخدمة المواطنين وعموم المصطافين، وذلك من خلال الطواقم المختصة التابعة لدائرتي المشاريع والأشغال العامة والصيانة.
وتشمل تلك الأعمال إنشاء مفترق بقطر (20) متراً وتنفيذ أعمال تأهيل للمفترق وتدشين جزيرة عدد (2) بأشكال هندسية لتحديد وتنظيم مسار المركبات، بالإضافة إلى توسعة شارع الرشيد لمسافة (7) متر غرباً في منطقة التطوير، إلى جانب تنظيم أعمدة الكهرباء وتركيب أعمدة انارة جديدة وذلك لتحسين الرؤية في المفترق خصوصاً في الفترات المسائية.
وتأتي أهمية المفترق للمساعدة في تخفيف الإزدحام الواقع على الشارع المذكور في موسم الاصطياف، وبالتالي التقليل من مخاطر وقوع الحوادث المؤسفة، وتنظيم الحركة المرورية بغرض توفير عوامل السلامة للمواطنين والمصطافين والمركبات،

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