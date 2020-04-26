قوافل الخير تنفذ حملة "طريق عمر"لتوزيع الصدقات والزكاة على العائلات الفقيرة

غزة-الرأي

تواصل جمعية قوافل الخير تنفيذ مشروع "طريق عمر" الخيري لليوم الثالث من أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بتوزيع صدقات وزكوات أهل الخير على الفقراء والمحتاجين في جنح الليل.

وشارك في تنفيذ المشروع رئيس مجلس إدارة الجمعية منصور ريان ومديرها علي المغربي ومدير المشاريع الإغاثية الشيخ أشرف قزاعر.

واستهدف المشروع في ثالث أيام الشهر المبارك العائلات المستورة في منطقة أم النصر شمال غزة، حيث تم تسلم (15) عائلة صدقات وزكوات أهل الخير.

من جانبه، قال مدير الجمعية علي المغربي:" نحيي في هذه الأيام المباركة سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسنة صحبه الكرام سنة سيدنا عمر بن الخطاب الذي كان يطوف على الأسر المستورة والمتعففة، وذلك عبر مشروع طريق عمر الخيري".

وأكد المغربي أن المشروع يهدف لمساعدة العائلات الأشد فقرا في قطاع غزة وذلك في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها أهالي القطاع والناجمة عن الحصار الاسرائيلي والإغلاق الناجم عن وباء كورونا.

وشكر مدير الجمعية أهل الخير على تواصلهم وتبرعهم وجعل زكواتهم وصدقاتهم للفقراء والمحتاجين في قطاع غزة، مشيرا الى أن الحال العامة في القطاع تتطلب مزيد من الخير والعطاء.