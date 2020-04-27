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الطقس: أجواء غائمة جزئيًا ومعتدلة

27 نيسان / أبريل 2020 08:39

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غدٍ الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المرتفعات الجبلية، حاراً نسبيا إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء، فيكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق،  ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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