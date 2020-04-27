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نصائح للحافظ على صحة بشرتك وحمايتها من الجفاف فى رمضان

27 نيسان / أبريل 2020 08:52

نصائح للحافظ على صحة بشرتك وحمايتها من الجفاف فى رمضان
نصائح للحافظ على صحة بشرتك وحمايتها من الجفاف فى رمضان

ربما تتأثر البشرة خلال الصيام بسبب الامتناع عن شرب المياه لساعات طويلة، ولكن هناك بعض النصائح والخطوات البسيطة التى يمكن اتخاذها للحفاظ على نضارة بشرتك خلال ساعات الصيام .

وخلال هذا التقرير، سنتعرف علي أفضل وأهم النصائح الغذائية الخاصة بالشخص الصائم للحفاظ علي صحة البشرة والجلد، وذلك وفقا لموقع " theindependentbd.".


أوضح التقرير، أنه خلال شهر رمضان يتغير نظامنا الغذائي اليومي، ولذا يجب تناول الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بشكل يومي للحفاظ علي التوازن في الجسم، والحد من التعرض لأي مضاعفات تتسبب في تعرض البشرة والجلد لأي مشاكل.

وأكد التقرير، أن الحفاظ علي السوائل في الجسم تعد من أهم النصائح، ولذا عليك ترطيب البشرة عن طريق تناول الماء التي من دورها تعويض الجم عن نقص السوائل في الجسم بسبب الصيام لساعات طويلة، ويوصي التقرير أن تشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء بالإضافة إلى أي سوائل أخرى بين الإفطار والسحور.

وأشار التقرير، أنه من الضروري التقليل من تناول المشوربات الغنية بالكافيين، وأيضا المياه الغازية لأنها تعمل علي امتصاص المعادن والسوائل من جسمك ، ويتسبب في تعرض الجسم للجفاف وظهور علامات التقدم في البشرة.

ويمكنك تناول الفواكه كالبطيخ والأناناس بعد تناول وجبة الإفطار، فهي فواكه تحتوي علي نسبة عالية من الماء، التي تساهم بشكل كبير في تعويض الجسم بالسوائل والحفاظ علي صحة البشرة من ظهور التجاعيد.

كما نصح التقرير بضرورة تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات كفيتامين أ وعنصر الحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم، ولذا يمكنك تناول طبق سلطة خضراء يوميا مع وجبة الإفطار.

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