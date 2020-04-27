رفض ارتداء الكمامات في "البوندسليغا"

أبدى هوبرتوس هيل وزير العمل الألماني، رفضه لمقترح بارتداء اللاعبين الكمامات بشكل إجباري، ضمن الإجراءات الاحترازية المقترحة للإسراع باستئناف مباريات الدوري الألماني لكرة القدم.

ووفقا لمجلة "دير شبيغل"، فإن وزارة العمل الألمانية كانت تدرس إجبار اللاعبين على ارتداء الكمامات لحماية أنفسهم من فيروس كورونا المستجد، لكن هيل رفض هذا المقترح.

وقال وزير العمل الألماني: "لا أعتقد أن المباريات بالكمامات أمر يمكن تصوره".

وأضاف: "في محادثات مشتركة مع رابطة الدوري الألماني فإنه تم إنجاز الكثير من العمل البناء على حلول عملية أخرى".

وجاء ذلك عقب تقارير، أشارت إلى أن الاتحاد الألماني يخطط لإجبار اللاعبين على ارتداء الكمامات أثناء خوضهم لمباريات "البوندسليغا"، بحيث يتم استبدالها بأخرى جديدة كل 15 دقيقة، كما أن على اللاعبين الالتزام بالابتعاد عن بعضهم البعض داخل غرفة تبديل الملابس بين الشوطين وعقب انتهاء المباراة بمسافة 1,5 متر.

وتم تعليق مواجهات مسابقة "البوندسليغا" منذ منتصف مارس الماضي، لكن ظهرت أنباء مؤخرا تفيد بأن بعض رجال السياسة يرون إمكانية استئناف مباريات الدوري خلف الأبواب الموصدة في التاسع من مايو المقبل.