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إدخال لاعب فرنسي في غيبوبة اصطناعية بعد إصابته بكورونا

27 نيسان / أبريل 2020 09:04

إدخال لاعب فرنسي في غيبوبة اصطناعية بعد إصابته بكورونا
إدخال لاعب فرنسي في غيبوبة اصطناعية بعد إصابته بكورونا

أكد تقرير بريطاني ،السبت، إدخال جونيور سامبيا لاعب مونبلييه الفرنسي البالغ 23 عاما في "غيبوبة اصطناعية"، بعد اختبار إيجابي لفيروس كورونا المستجد.
ونقلت صحيفة "The Sun" البريطانية عن وكيل أعمال سامبيا قوله: "الأعراض أصبحت خطيرة حيث ساءت حالة رئتيه كثيرا في العناية المركزة، وقرر الأطباء إدخاله في غيبوبة اصطناعية".
وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قد أشارت أول من أمس إلى أن سامبيا دخل غرفة الطوارئ في المستشفى يوم الاثنين الماضي، بعدما ظهرت عليه أعراض مقلقة، قبل أن ينقل الخميس إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى آخر، عقب تدهور حالته.
ولم يؤكد نادي مونبيلييه حتى الآن إصابة لاعبه الشاب بفيروس كورونا، حيث اكتفى بإصدار بيان يؤكد خلاله أن أحد لاعبي الفريق الأول في المستشفى، يتلقى الرعاية المناسبة، عقب مواجهته مشاكل في الجهاز الهضمي والتنفسي.
وسيصبح سامبيا أول حالة إصابة بكورونا في الدوري الفرنسي الممتاز "الليغ 1" في حالة تأكيد إصابته بالفيروس"كوفيد 19". 

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