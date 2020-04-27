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رونالدو يحسم أمر استمراره مع يوفنتوس

27 نيسان / أبريل 2020 09:05

رونالدو يحسم أمر استمراره مع يوفنتوس
رونالدو يحسم أمر استمراره مع يوفنتوس

ذكرت صحفية "توتو سبورت" الإيطالية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قرر عدم الرحيل عن صفوف يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي القادم، على عكس ما تردد مؤخرا من أنباء.
وأكدت الصحيفة أن أزمة فيروس كورونا وما تسببته من خسائر مالية لن تؤثر على بقاء رونالدو في نادي "السيدة العجوز"، حيث لا توجد أي نية لدى إدارة النادي الإيطالي للتخلي عنه من أجل توفير النفقات، لتغلق جميع الأبواب أمام فكرة رحيله عن النادي.
وادعت العديد من المصادر أن اللاعب البالغ 35 عاما على وشك مغادرة يوفنتوس هذا الصيف في نية العودة إلى ناديه السابق ريال مدريد الإسباني، فيما تناولت تقارير صحفية أنباء أخرى أن "البيانكونيري" على استعداد لبيع "الدون" تحت وطأة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي بسبب تفشي وباء كوفيد-19.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن النجم البرتغالي يريد البقاء مع السيدة العجوز حتى انتهاء عقده عام 2022، وهذه كانت رغبته منذ البداية عندما وقع على عقد يمتد لأربعة أعوام في صيف 2018.
 

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