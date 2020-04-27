وكالة الرأي الفلسطينية دولفين نافق يظهر على سواحل خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية 202 وفاة و15466 إصابة بكورونا في "إسرائيل" وكالة الرأي الفلسطينية سيارة على شكل فيروس كورونا تتجول في الهند وكالة الرأي الفلسطينية بالصور: سيارات فاتحة للشهية ابتعد عنها في نهار رمضان وكالة الرأي الفلسطينية تطوير طلاء ملون جديد صديق للبيئة ومبرد للمبانى.. اعرف التفاصيل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابًا من بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية علماء الفلك يحلون لغز دوران كوكب الزهرة الغريب وكالة الرأي الفلسطينية تصل قريبا لمستخدمى واتس آب... تعرف على ميزة Messenger Rooms من فيس بوك وكالة الرأي الفلسطينية رونالدو يحسم أمر استمراره مع يوفنتوس وكالة الرأي الفلسطينية إدخال لاعب فرنسي في غيبوبة اصطناعية بعد إصابته بكورونا
أخبار » عجائب وطرائف

بالصور: سيارات فاتحة للشهية ابتعد عنها في نهار رمضان

27 نيسان / أبريل 2020 09:26

سيارة على شكل موز
سيارة على شكل موز

يحتوي عالم السيارات على العديد من التصميمات، الفارهة الفاخرة، الرياضية الخارقة، القوية متعددة الاستخدامات والسيارات التقليدية التي تندرج تحت قائمة سيارات الفئة المتوسطة.
 

ولكن الفئة الأكثر جاذبية لكثير من الأشخاص هي السيارات التي تمتلك تصميم غريب كليًا، واليوم سنستعرض قائمة من صور الطرازات التي قام أصحابها بتعديلها بطريقة غريبة لتكون بمثابة فاتح شهية يسير على الطرقات، لذا ننصح الصائمين بعدم مشاهدة هذه الصور خلال نهار شهر رمضان المبارك.
 

السيارة البازلاء

منذ الظهور الأول للسيارة الأولى في التاريخ التي قام باختراعها العبقري كارل بنز في عام 1885 بألمانيا، ظهرت العديد من الطرازات والموديلات الغريبة والطريفة، واليوم جاء الدور على طراز صغير للغاية ستعرف باسم "Pea"، أي حبة البازلاء في اللغة العربية.

تبدأ القصة حينما أطلقتها الشركة الألمانية العريقة لصناعة السيارات "فولكس فاغن"، ومن ثم قامت شركة التأثيرات البصرية "أسايلم" بتعديلها وإعادة صياغة التصميم، بتكليف من شركة "بيرد آي" الأمريكية للأطعمة المجمدة من أجل حملة دعائية كبيرة.

وبعد فترة وصلت إلى 6 أسابيع فقط، جاءت إطلالة السيارة البازلاء من خلال شاشات التلفزيون عام 2005، بعد أن قامت شرك "أسايلم" بتعديل مبهر في هيكل السيارة.
 

سيارة برائحة البطاطس المقلية

أراد سيارة رياضية خارقة وصديقة للبيئة، لذا تعاون النجم الهوليوودي الكوميدي "جاي لينو" مع المجموعة الأمريكية العريقة لصناعة السيارات جنرال موتورز لإنتاج هذه السيارة خصيصًا له، من أجل أن تنضم إلى أسطول سياراته التي يصل عددها إلى أكثر من 130 طراز مختلف.

الطريف في سيارة "إيكو جيت" أنها تستطيع العمل بزيوت الطهي المكرر، وينتج عن هذه العملية نفس الرائحة التي تصدر عند طهي البطاطس في الزيت، مواصفات نادرة قد تسمع عنها لأول مرة.
 

طرازات أخرى مثيرة للجوع

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في الوطن العربي صورًا لطرازات أخرى غريبة، جميعها مستوحاة من مختلف أنواع الطعام، فنجد سيارة تحولت إلى دجاجة، ودراجة وسيارة جاءت على هيئة شطيرة من البرجر، وواحدة أخرى صممت بالكامل من الجبن.

ولم تغيب الخضروات والفواكة عن القائمة المثيرة للجوع، حيث ظهرت صورًا لسيارة زينت بألوان وتصميم الجزر، وأخرى بتصميم مستوحى من ثمرة البرتقال، الموز والبطيخ.

df53d3972a01d281c2b598b0dea4c357a93d8d73-250420022729 8 7 6 5 bf8ef1cce3368a0410de7597de9db683fc4157de-250420022729 3 1 2 سيارة على شكل موز
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير تنفذ حملة "طريق عمر"لتوزيع الصدقات والزكاة على العائلات الفقيرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟