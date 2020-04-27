بالصور: سيارات فاتحة للشهية ابتعد عنها في نهار رمضان

يحتوي عالم السيارات على العديد من التصميمات، الفارهة الفاخرة، الرياضية الخارقة، القوية متعددة الاستخدامات والسيارات التقليدية التي تندرج تحت قائمة سيارات الفئة المتوسطة.



ولكن الفئة الأكثر جاذبية لكثير من الأشخاص هي السيارات التي تمتلك تصميم غريب كليًا، واليوم سنستعرض قائمة من صور الطرازات التي قام أصحابها بتعديلها بطريقة غريبة لتكون بمثابة فاتح شهية يسير على الطرقات، لذا ننصح الصائمين بعدم مشاهدة هذه الصور خلال نهار شهر رمضان المبارك.



السيارة البازلاء

منذ الظهور الأول للسيارة الأولى في التاريخ التي قام باختراعها العبقري كارل بنز في عام 1885 بألمانيا، ظهرت العديد من الطرازات والموديلات الغريبة والطريفة، واليوم جاء الدور على طراز صغير للغاية ستعرف باسم "Pea"، أي حبة البازلاء في اللغة العربية.

تبدأ القصة حينما أطلقتها الشركة الألمانية العريقة لصناعة السيارات "فولكس فاغن"، ومن ثم قامت شركة التأثيرات البصرية "أسايلم" بتعديلها وإعادة صياغة التصميم، بتكليف من شركة "بيرد آي" الأمريكية للأطعمة المجمدة من أجل حملة دعائية كبيرة.

وبعد فترة وصلت إلى 6 أسابيع فقط، جاءت إطلالة السيارة البازلاء من خلال شاشات التلفزيون عام 2005، بعد أن قامت شرك "أسايلم" بتعديل مبهر في هيكل السيارة.



سيارة برائحة البطاطس المقلية

أراد سيارة رياضية خارقة وصديقة للبيئة، لذا تعاون النجم الهوليوودي الكوميدي "جاي لينو" مع المجموعة الأمريكية العريقة لصناعة السيارات جنرال موتورز لإنتاج هذه السيارة خصيصًا له، من أجل أن تنضم إلى أسطول سياراته التي يصل عددها إلى أكثر من 130 طراز مختلف.

الطريف في سيارة "إيكو جيت" أنها تستطيع العمل بزيوت الطهي المكرر، وينتج عن هذه العملية نفس الرائحة التي تصدر عند طهي البطاطس في الزيت، مواصفات نادرة قد تسمع عنها لأول مرة.



طرازات أخرى مثيرة للجوع

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في الوطن العربي صورًا لطرازات أخرى غريبة، جميعها مستوحاة من مختلف أنواع الطعام، فنجد سيارة تحولت إلى دجاجة، ودراجة وسيارة جاءت على هيئة شطيرة من البرجر، وواحدة أخرى صممت بالكامل من الجبن.

ولم تغيب الخضروات والفواكة عن القائمة المثيرة للجوع، حيث ظهرت صورًا لسيارة زينت بألوان وتصميم الجزر، وأخرى بتصميم مستوحى من ثمرة البرتقال، الموز والبطيخ.