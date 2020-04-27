سيارة على شكل فيروس كورونا تتجول في الهند

ابتكر مواطن هندي طريقة جديدة للتوعية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ولكن عن طريق سيارة وليس إعطاء الإرشادات.



وقام شخص هندي يدعى "سودهاكار" بتصنيع سيارة على شكل فيروس كورونا المنتشر في وسائل الإعلام لتوجيه رسالة إلى شعبه بخطورة المرض وضرورة البقاء في المنازل.



وتفاجأ المارة في منقطة حيدر آباد الهندية بوجود جسم غريب يكتسي باللون الأخضر ويتحرك في الشوارع على هيئة فيروس كورونا قبل أن يتم اكتشاف القصة وأن هذه المركبة هي سيارة قام بتصنيعها السيد "سودهاكار" ليؤكد للجميع بأن هذا الفيروس خطير ومن السهل أن يصل إلى أعداد كبيرة من البشر.



وتمكن سودهاكار من تصنيع سيارة فيروس كورونا بمقعد واحد مع 6 إطارات وهيكل من ألياف الكربون واحتاج لعشرة أيام حتى يتمكن من بناء وتصنيع هذه السيارة.