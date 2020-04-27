دولفين نافق يظهر على سواحل خانيونس

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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27 نيسان / أبريل 2020 09:33
أظهرت صور دولفيناً نافقاً على شاطئ محافظة خانيونس، جنوبيّ قطاع غزة.
وتوافد عدد من المواطنين إلى المكان لالتقاط الصور المختلفة مع الدولفين الذي يظهر أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبالة سواحل المنطقة.
المصدر جريدة القدس
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نعم وبكل تأكيد
لا ، مطلقا لن تتم
لا أدري
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