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دولفين نافق يظهر على سواحل خانيونس

27 نيسان / أبريل 2020 09:33

دولفين نافق يظهر على سواحل خانيونس
دولفين نافق يظهر على سواحل خانيونس

 أظهرت صور دولفيناً نافقاً على شاطئ محافظة خانيونس، جنوبيّ قطاع غزة.

وتوافد عدد من المواطنين إلى المكان لالتقاط الصور المختلفة مع الدولفين الذي يظهر أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبالة سواحل المنطقة.

 المصدر جريدة القدس

التقاط دولفين نافق يظهر على سواحل خانيونس
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