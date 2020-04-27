مباحث التموين تجري جولات ميدانية على المولات والمراكز التجارية

غزة- الرأي

نظمت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة في الشرطة، جولات ميدانية على المولات وكبرى المراكز التجارية في قطاع غزة؛ لمتابعة تنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة العامة داخلها، ومنع الازدحام.

و قال مدير الدائرة المقدم أحمد قنيطة إن تلك الجولات تأتي في إطار الإجراءات المتواصلة، في سبيل الحفاظ على سلامة المواطنين، ضمن الجهود الحكومية لمواجهة وباء كورونا.

وأوضح قنيطة أنه جرى التعميم على أصحاب المولات والمحلات التجارية الكبرى بضرورة منع ازدحام المواطنين داخلها، وسرعة إنجاز طلباتهم، وذلك من خلال ترتيبات وإجراءات خاصة.

وبشأن الترتيبات المتبعة قال قنطية :" ومن بين تلك الترتيبات زيادة عدد العاملين والمحاسبين، وإلزام جميع العاملين والمواطنين بارتداء الكمامات والقفازات الواقية، إلى جانب وضع معقمات على البوابات، وفتحها للتهوية الجيدة، واتخاذ الشروط الصحية والوقائية اللازمة.

ولفت قنيطة إلى وجود التزام واضح من قبل أصحاب المولات والمحلات التجارية الكبرى، في تطبيق تعليمات السلامة والوقاية، موضحًا أن الجولات الميدانية شملت 35 مولًا، ومحلًا تجاريًا كبيرًا، موزعة على جميع محافظات قطاع غزة.

كتابة تعهدات

وأشار مدير دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة إلى أنه تم تحرير تعهدات مكتوبة حسب الأصول القانونية من قبل أصحاب المولات والمحلات، لضمان تطبيق إجراءات السلامة.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني أعلنت متابعتها تطبيق إجراءات السلامة والوقاية داخل الأسواق، والمولات، والمحلات التجارية الكبيرة، في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين، وذلك ضمن إجراءات متعددة ومختلفة من قبل أجهزتها المختصة