وكالة الرأي الفلسطينية دولفين نافق يظهر على سواحل خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية 202 وفاة و15466 إصابة بكورونا في "إسرائيل" وكالة الرأي الفلسطينية سيارة على شكل فيروس كورونا تتجول في الهند وكالة الرأي الفلسطينية بالصور: سيارات فاتحة للشهية ابتعد عنها في نهار رمضان وكالة الرأي الفلسطينية تطوير طلاء ملون جديد صديق للبيئة ومبرد للمبانى.. اعرف التفاصيل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابًا من بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية علماء الفلك يحلون لغز دوران كوكب الزهرة الغريب وكالة الرأي الفلسطينية تصل قريبا لمستخدمى واتس آب... تعرف على ميزة Messenger Rooms من فيس بوك وكالة الرأي الفلسطينية رونالدو يحسم أمر استمراره مع يوفنتوس وكالة الرأي الفلسطينية إدخال لاعب فرنسي في غيبوبة اصطناعية بعد إصابته بكورونا
أخبار » الأخبار الحكومية

بمناسبة شهر رمضان المبارك

شرطة محافظة غزة تفرج عن 143 موقوفاً من الغارمين

27 نيسان / أبريل 2020 09:52

شرطة محافظة غزة تفرج عن 143 موقوفاً من الغارمين
شرطة محافظة غزة تفرج عن 143 موقوفاً من الغارمين

غزة- الرأي

أفرجت شرطة محافظة غزة، أمس الأحد، عن 143 موقوفاً، بعد سداد المبالغ المالية المستحقة عليهم من قبل مؤسسة "إنتربال" الخيرية.

وتم الإفراج عن النزلاء الغارمين بمناسبة شهر رمضان المبارك، وبحضور لجنة مشتركة من كل من: وزارة الداخلية والأمن الوطني، والمجلس الأعلى للقضاء، وزارة التنمية الاجتماعية، وممثلين من مؤسسة "إنتربال".

و قال العقيد جمال رجب مفتش النظارات بالشرطة،  إن الشرطة دأبت - خلال المناسبات كشهر رمضان والأعياد - على الإفراج عن أعداد من الموقوفين على ذم مالية، بالتعاون مع مؤسسات خيرية وجمعيات.

ولفت رجب إلى أن ذلك يأتي تخفيفاً عن النزلاء الغارمين، الذين تقطعت بهم السبل في سداد ديونهم والمستحقات المالية لصالح الغير، حيث يتم سدادها عنهم من قبل فاعلي الخير.

وتُقدر قيمة المبالغ المالية المسددة عن الموقوفين بأكثر من 70 ألف شيقل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير تنفذ حملة "طريق عمر"لتوزيع الصدقات والزكاة على العائلات الفقيرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟