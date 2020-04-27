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حكومة الاحتلال تبحث استنئاف العملية التعليمية تدريجيًا

27 نيسان / أبريل 2020 10:27

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

تبحث حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، العودة إلى التعليم بشكل تدريجي، في المراحل الدنيا.

وذكرت القناة الـ12 العبرية، أن الحكومة ستبحث اليوم مسألة العودة التدريجية للمقاعد الدراسية، بالمراحل الدنيا، مثل رياض الأطفال، وصفوف الأول حتى الثالث الابتدائي.

ووفقا للقناة، فإن طلاب الصفوف الرابع حتى العاشر سيواصلون الدراسة عن بعد، لكن طلاب الثانوية العامة، الحادي عشر والثاني عشر، سوف يذهبون للمدارس، من أجل الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة (البجروت)، لكن بمجموعات لا تتجاوز العشرة طلاب.

وأضافت القناة، أن وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، ستقدم اليوم خطة إلى رئيس الوزراء نتنياهو، تقضي بالعودة الى التعليم، بشكل تدريجي، ابتداءً من يوم الأحد القادم.

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