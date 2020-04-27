النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2484) الاثنين27/4/2020
أخبار فلسطين
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- عريقات يطالب بإطلاق سراح أسير مصاب بـ”كورونا” ويؤكد: اعتقاله خرق للقانون الدولي
- قوات الاحتلال تشن حملات اعتقال بالضفة الغربية وتفرض غرامات على المصلين قرب المسجد…
- تغريم أكثر من 50 ألفاً خرقوا التعليمات في إسرائيل
- وكيل وزارة التنمية الاجتماعية يعلن عن موعد صرف الـ500 شيقل ل10 الآف عائلة
- رام الله تدرس اليوم فتح المساجد وتبحث مقترح وزارة الأوقاف
- مصدر حكومي: صرف رواتب موظفي السلطة في الضفة وقطاع غزة بنسبة 60%
- 55 وفاة و1094 إصابة بكورونا بصفوف فلسطيني الخارج
- شرطة غزة تفرج عن 143 موقوفًا من الغارمين بمناسبة رمضان
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أخبار إسرائيلية
- نتنياهو “واثق” من موافقة أمريكا على ضم أجزاء بالضفة الغربية خلال شهرين
- إسرائيل تتجه لتعيين “وزير أقليات” عربي في حكومة نتنياهو الخامسة.. والمشتركة تحذر
- نتنياهو: سيتم تنفيذ تعهد «ترامب» بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مستوطنات يهودية
- حزب العمل الإسرائيلي يصوت على الاندماج مع حزب تيار الوسط أزرق أبيض
- العليا الإسرائيلية تشترط سن قانون يتيح للشاباك مواصلة تعقب المواطنين
- كورونا في إسرائيل: 15 ألف إصابة و202 حالة وفاة
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الاخبار الدولية
- »الجالية الفلسطينية في تشيلي تدعم القطاع الصحي بـ 500 ألف دولار
- تركيا ترسل طائرة إسعاف لجلب مواطن رفضت السويد معالجته
اخبار عربية
- الأردن يمدد تعطيل العمل لمعظم مؤسسات القطاع العام
- الدفاعات السورية تتصدّى لغارات جوية إسرائيلية
- مصر تطلب تمويلا ماليا من صندوق النقد الدولي لمواجهة "كورونا"
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« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- نتنياهو “واثق” من موافقة أمريكا على ضم أجزاء بالضفة الغربية خلال شهرين
- إسرائيل تتجه لتعيين “وزير أقليات” عربي في حكومة نتنياهو الخامسة.. والمشتركة تحذر
- إسرائيل تعتقل 4 فلسطينيين في القدس – (صور)
- الجبهة الشعبية تهاجم قيادة منظمة التحرير لوقف مخصصاتها المالية.. وتعلن: لن نأتي لبيت…
- رمضان في غزة.. التراويح جماعة داخل المنازل وقنوات إلكترونية للدروس الدينية بدل المساجد
- الضفة تسجل إصابات جديدة بكورونا وتحذيرات من التراخي في إجراءات السلامة
- عريقات يطالب بإطلاق سراح أسير مصاب بـ”كورونا” ويؤكد: اعتقاله خرق للقانون الدولي
- قوات الاحتلال تشن حملات اعتقال بالضفة الغربية وتفرض غرامات على المصلين قرب المسجد…
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الشرق الأوسط
- السلطة الفلسطينية تهدد إسرائيل بـ«لحظة الحسم»
- السلطة تطالب بالإفراج عن أسير مصاب بالفيروس
- تغريم أكثر من 50 ألفاً خرقوا التعليمات في إسرائيل
الخليج الإماراتية
- الفلسطينيون يخشون انتشار كورونا بين معتقليهم في السجون «الإسرائيلية
الغد الأردنية
- نتنياهو يتوقع موافقة أميركا على ضم أجزاء من الضفة الغربية…
- الدفاعات السورية تتصدّى لغارات جوية إسرائيلية
الاهرام المصرية
- «نتنياهو» واثق من موافقة أمريكا على ضم أجزاء بالضفة الغربية خلال شهرين
- نتنياهو: سيتم تنفيذ تعهد «ترامب» بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مستوطنات يهودية
الاخبار اللبنانية
الشروق المصرية
الشرق القطرية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- خطيب الأقصى: إذا فتح "المغاربة" للمستوطنين سنفتح الأقصى للمصلين
- حماس: أصوات التطبيع لا تعبر عن الضمير العربي
- الاحتلال يحتجز جثامين 5 من شهداء الحركة الأسيرة
- حكومة الاحتلال تدرس عودة تدريجية للمدارس
- 202 وفاة بفيروس كورونا في (إسرائيل)
- مجموعة العمل تطالب بخطوات للحد من فقر فلسطينيي سوريا
- الإعلام الحكومي يوضح تعميم "الاقتصاد" بشأن المطاعم
- ترامب وماكرون يبحثان جهود مكافحة "كورونا"
- مواجهات بمخيم الفوار والاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم والقدس
- قوة إسرائيلية خاصة تختطف مواطنا قرب مخيم قلنديا
- 55 وفاة و1094 إصابة بكورونا بصفوف فلسطيني الخارج
- مصر تطلب تمويلا ماليا من صندوق النقد الدولي لمواجهة "كورونا"
- تركيا ترسل طائرة إسعاف لجلب مواطن رفضت السويد معالجته
- الاحتلال يخطر بهدم ووقف البناء لـ 22 منشأة في سلفيت
- الاحتلال يمدد اعتقال طالبين من الكتلة الإسلامية
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القدس المحلية
- مستشفى كاريتاس للأطفال.. أحد ميادين المعركة مع "كورونا"
- كورونا في إسرائيل: 15 ألف إصابة و202 حالة وفاة
- فلسطينيو الداخل يهددون بالإضراب ومشاورات إسرائيلية اليوم لاستئناف الدراسة
- خلافات في حزب العمل الإسرائيلي وميرتس يسعى لاستغلالها
- الديمقراطية تدين إجراءات "جامعة الأزهر" في ظل جائحة كورونا
جريدة الأيام
- التفكجي لـ"الأيام": الشارع "الأميركي" الاستيطاني يكرّس القدس الكبرى
- »محكمة إسرائيلية تقرر حجز 450 مليون شيكل من أموال السلطة
- »هجمات سيبرانية تستهدف منشآت المياه والصرف الصحي الإسرائيلية
- »عودة المطاعم ومحال الكوفي شوب للعمل في غزة
- »إعداد القطايف والحلويات الرمضانية منزلياً يزدهر في ظل حالة الطوارئ
- »الجالية الفلسطينية في تشيلي تدعم القطاع الصحي بـ 500 ألف دولار
- »غزة: إجازة المدارس القسرية تنقذ عائلات من الفقر بعد انخراط فتيتها بالعمل
- »إطلاق النار وقنابل الغاز شرق خان يونس بادعاء اختراق مسيرة للحدود
وكالة صفا
- وصفوه بالتطبيعي والخياني..ردا على "أم هارون".. نشطاء يغردون: #إسرائيل_عدو
- تقرير أمني إسرائيلي: فرصة سانحة لضم الضفة تحت غطاء الكورونا
- إصابات كورونا في العالم تلامس الـ 3 ملايين
- بالصور: "صـفا" تنشر شروط وزارة الاقتصاد لإعادة فتح المطاعم بغزة
- وباء الاستيطان يستغل الانشغال بكورونا للتمدد بالضفة
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وكالة الراي الفلسطينية
- شرطة غزة تفرج عن 143 موقوفًا من الغارمين بمناسبة رمضان
- 202 وفاة و15466 إصابة بكورونا في "إسرائيل"
- الاحتلال يحتجز جثامين 5 من شهداء الحركة الأسيرة
- 6 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل
- الاحتلال يعتقل شابًا من بيت لحم
- الإعلام الحكومي يوضح تعميم "الاقتصاد" بشأن المطاعم
- أكثر من ستة ملايين شيكل حصيلة تبرعات "عيلة واحدة"
- الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد البرغوثي
- صرف الدفعة الأولى من المنحة القطرية الخاصة بالسكن
سما نيوز
- شروط وزارة الاقتصاد لإعادة فتح المطاعم بغزة والاعلام الحكومي يعلق
- دراسة إسرائيلية ترصد "التوجهات البراغماتية" لحماس في الآونة الاخيرة
- "سانا" : غارة إسرائيلية في منطقة دمشق
- نتنياهو: سيتم احترام وعد ترامب بـ"ضم غور الأردن والمستوطنات بالضفة الغربية" خلال أشهر
- مصدر حكومي: صرف رواتب موظفي السلطة في الضفة وقطاع غزة بنسبة 60%
فلسطين اليوم
- رام الله تدرس اليوم فتح المساجد وتبحث مقترح وزارة الأوقاف
- وكيل وزارة التنمية الاجتماعية يعلن عن موعد صرف الـ500 شيقل ل10 الآف عائلة
- أزمة مالية..كم نسبة رواتب موظفي السلطة شهر ابريل؟!!
- مواجهات بمخيم الفوار جنوب الخليل
عرب 48
- نابلس: رجل يخلع أبواب مسجد "الأنبياء" لفتحه رغم الإغلاق بسبب كورونا
- الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا والحصيلة 495
- سلطات الاحتلال تقرر تسليم جثمان الشهيد نور البرغوثي مساء اليوم
- مندلبليت يتهم نتنياهو بالتآمر عليه لإسقاطه
- العليا الإسرائيلية تشترط سن قانون يتيح للشاباك مواصلة تعقب المواطنين
- مؤتمر حزب العمل يصادق على الانضمام لحكومة نتنياهو
- كورونا في البلاد: أول حالة وفاة بصفوف الطواقم الطبية
- تسهيلات على ممارسة الأنشطة الرياضية بدءًا من الخميس المقبل
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وكالة وفا
- وزراء الخارجية العرب يبحثون الخميس خطورة مساعي الاحتلال ضم أراضٍ فلسطينية
- 6 اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال قرب مخيم الفوار
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حدث في مثل هذا اليوم
27 نيسان (أبريل)
- 2002م مجموعة من كتائب القسّام تقتحم مستوطنة "أدورا" قرب الخليل و قتلوا 5 مستوطنين صهاينة و أصابوا 15 آخرين بجروحٍ مختلفة ، قبل أن ينسحبوا سالمين.
- 1994م جرح فتاة فلسطينية وإصابة خمسة إسرائيليين، هم مستوطن يهودي وأربعة عسكريين في الأراضي العربية المحتلة.
- 1977م انطلاق العمل العسكري لجبهة التحرير الفلسطينية فيما بعد- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، وبرزت جبهة التحرير الفلسطينية على الساحة الوطنية الفلسطينية في ربيع العام 1977 بعد انفصال مجموعة من القادة السياسيين والعسكريين والكوادر والأعضاء عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة.
- 1968م مجلس الأمن الدولي يدعو إسرائيل في قراره رقم 250 إلى الامتناع عن إقامة عرض عسكري في مدينة القدس القديمة، ثم يأسف بشدة في 2مأيار (مايو) اللاحق لإقامة العرض رغماً عن ذلك.
- 1938م استشهد القائد عبد الله الاصبح في معركة رحضون بالجرمين إبان الثورة الكبرى (1936-1939), واشترك في الثورة السورية الكبرى بقيادة سلطان باشا الأطرش (1925-1927) إلى جانب القائد السوري سعيد العاص الذي استشهد في معركة النصر، الذي جرح فيها القائد عبد الرحيم الحاج محمد (أبو كمال) كما اشترك في ثورة الشيخ عز الدين القسام عام 1935م.
- 1909م الانقلابٌ على السلطان عبد الحميد الثاني وإقصاؤه عن الحكم على يد جمعية "تركيا الفتاة" . و بذلك انتهت الخلافة الإسلامية، وكان السلطان قد أصدر في العام 1900 فرماناً (أمر) ينصّ على عدم السماح لليهود بالإقامة في فلسطين أكثر من ثلاثة أشهر.