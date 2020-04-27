وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق "كرم أبو سالم" الثلاثاء والأربعاء المقبلين وكالة الرأي الفلسطينية وزراء الخارجية العرب يبحثون الخميس خطورة ضم الاحتلال أراضٍ فلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2484) الاثنين27/4/2020 وكالة الرأي الفلسطينية حكومة الاحتلال تبحث استنئاف العملية التعليمية تدريجيًا وكالة الرأي الفلسطينية شرطة غزة تفرج عن 143 موقوفًا من الغارمين بمناسبة رمضان وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تجري جولات ميدانية على المولات والمراكز التجارية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحتجز جثامين 5 من شهداء الحركة الأسيرة وكالة الرأي الفلسطينية دولفين نافق يظهر على سواحل خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية 202 وفاة و15466 إصابة بكورونا في "إسرائيل" وكالة الرأي الفلسطينية سيارة على شكل فيروس كورونا تتجول في الهند
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2484) الاثنين27/4/2020

27 نيسان / أبريل 2020 10:53

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2484)   الاثنين27/4/2020

أخبار فلسطين

أخبار إسرائيلية

  • نتنياهو: سيتم تنفيذ تعهد «ترامب» بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مستوطنات يهودية

الاخبار الدولية

 

 

اخبار عربية

 

 

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الشرق الأوسط

الخليج الإماراتية

  • الفلسطينيون يخشون انتشار كورونا بين معتقليهم في السجون «الإسرائيلية

الغد الأردنية

 الاهرام المصرية

  • «نتنياهو» واثق من موافقة أمريكا على ضم أجزاء بالضفة الغربية خلال شهرين
  • نتنياهو: سيتم تنفيذ تعهد «ترامب» بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مستوطنات يهودية
  •  

الاخبار اللبنانية

الشروق المصرية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

 جريدة  فلسطين

القدس المحلية 

  • مستشفى كاريتاس للأطفال.. أحد ميادين المعركة مع "كورونا"
  • كورونا في إسرائيل: 15 ألف إصابة و202 حالة وفاة
  • فلسطينيو الداخل يهددون بالإضراب ومشاورات إسرائيلية اليوم لاستئناف الدراسة
  • خلافات في حزب العمل الإسرائيلي وميرتس يسعى لاستغلالها
  • الديمقراطية تدين إجراءات "جامعة الأزهر" في ظل جائحة كورونا

جريدة الأيام

وكالة صفا

وكالة الراي الفلسطينية

سما نيوز

فلسطين اليوم

  •  

عرب  48

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

27 نيسان (أبريل)

  • 2002م مجموعة من كتائب القسّام تقتحم مستوطنة "أدورا" قرب الخليل و قتلوا 5 مستوطنين صهاينة و أصابوا 15 آخرين بجروحٍ مختلفة ، قبل أن ينسحبوا سالمين.
  • 1994م جرح فتاة فلسطينية وإصابة خمسة إسرائيليين، هم مستوطن يهودي وأربعة عسكريين في الأراضي العربية المحتلة.
  • 1977م انطلاق العمل العسكري لجبهة التحرير الفلسطينية فيما بعد- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، وبرزت جبهة التحرير الفلسطينية على الساحة الوطنية الفلسطينية في ربيع العام 1977 بعد انفصال مجموعة من القادة السياسيين والعسكريين والكوادر والأعضاء عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة.
  • 1968م مجلس الأمن الدولي يدعو إسرائيل في قراره رقم 250 إلى الامتناع عن إقامة عرض عسكري في مدينة القدس القديمة، ثم يأسف بشدة في 2مأيار (مايو) اللاحق لإقامة العرض رغماً عن ذلك.
  • 1938م استشهد القائد عبد الله الاصبح في معركة رحضون بالجرمين إبان الثورة الكبرى (1936-1939), واشترك في الثورة السورية الكبرى بقيادة سلطان باشا الأطرش (1925-1927) إلى جانب القائد السوري سعيد العاص الذي استشهد في معركة النصر، الذي جرح فيها القائد عبد الرحيم الحاج محمد (أبو كمال) كما اشترك في ثورة الشيخ عز الدين القسام عام 1935م.
  • 1909م الانقلابٌ على السلطان عبد الحميد الثاني وإقصاؤه عن الحكم على يد جمعية "تركيا الفتاة" . و بذلك انتهت الخلافة الإسلامية، وكان السلطان قد أصدر في العام 1900 فرماناً (أمر) ينصّ على عدم السماح لليهود بالإقامة في فلسطين أكثر من ثلاثة أشهر.
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابة الصيادلة تقدم 500 قسيمة شرائية لأعضائها بمحافظات غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟