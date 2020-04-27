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خلال اجتماعه مع رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين

مدير تعليم الشمال يناقش الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

27 نيسان / أبريل 2020 11:19

مدير تعليم الشمال يناقش الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة
مدير تعليم الشمال يناقش الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

غزة- الرأي

ناقش مدير التربية والتعليم في شمال غزة، نبيل العرابيد، مع رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين بالمديرية، الاستعدادات والترتيبات الخاصة بإجراء امتحانات الثانوية العامة المرتقبة في الثلاثين من مايو المقبل.

جاء ذلك،  خلال اجتماعين منفصلين عقدهما أ. العرابيد مع رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين بالمديرية، بحضور مديري الدائرتين الإدارية  جواد صالحة، والفنية أ. موسى شهاب.

واستعرض  العرابيد خلال الاجتماعين بعض الترتيبات الفنية والإدارية الخاصة بإجراء الامتحانات بما ينسجم مع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة "كورونا"، حفاظا على سلامة الطلبة والطواقم الفنية والإدارية العاملة في اللجان.

وأكد  العرابيد على ضرورة تضافر الجهود كافة من أجل إنجاح العملية التعليمية، وضمان إنهاء العام الدراسي وفق الخطة التي وضعتها الوزارة.

كما تطرق  العرابيد إلى بعض القضايا الإدارية المتعلقة بالدوام الإداري لموظفي المديرية، التزاما بقرار ديوان الموظفين العام لضمان تقديم الخدمة للجمهور.

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