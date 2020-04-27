وزارة الاتصالات تصدر التقرير الربعي الاول لإنجازاتها لعام 2020

غزة- الرأي

أصدرت وارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التقريرالربعي الاول، لأبرز انجازاتها على صعيد قطاعات عملها الثلاث وهي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

وعمدت الوزارة في تقريرها إلى ابرازأهم الانجازات التي تحققت والتي تمثلت في اعداد الخطة التشغيلية للوزارة للعام 2020، واعداد وثيقة المبادرات للوزارة للعام 2020م.

وبين التقرير انه تم اعداد آلية للصرف من جميع مكاتب البريد تضمن الوقاية والسلامة للعاملين والمستفيدين للوقاية من فيروس كورونا، كما تم البدء بإجراءات تأهيل شركات لتقديم الخدمات اللوجستية للحصول على الموافقات النوعية،وكذلك البدء بإجراءات خصخصة ادارة وتشغيل بنك البريد.

واعلنت الوزارة انه تم إطلاق (5) انشطة وفعالية بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن 2020 تحت شعار " معاً من أجل انترنت أفضل"، كما تم نشر استبيان لقياس جودة خدمة الانترنت في قطاع غزة، وتم ايضا البدء بتنفيذ مقترح جائزة أفضل خدمة الكترونية حكومية سنوية للعام الحالي.

وقالت الوزارة انه تم توصيل خدمة الانترنت لكافة مراكز الحجر الصحي عدد (31) مركز، وتوفير حزم انترنت مجانية على الهواتف الخليوية للمحجورين في جميع المراكز، وربط عدد 2 مركز بالشبكة الحكومية.

كما بين التقرير انه تم تزويد مشروع انشاء 500 غرفة حجر صحي في شمال غزة ومشروع انشاء 500 غرفة حجر صحي في رفح بخدمات الانترنت والاتصالات من خلال كوابل الالياف الضوئية بالإضافة الى فتح شبكات الانترنت Hot spot في الاماكن العامة مجانا للمشتركين.

وبحسب التقرير فان الوزارة عملت على ضمان عدم فصل خدمات الانترنت والاتصالات للمشتركين بسبب عدم تسديد الفواتير طوال فترة الطوارئ من قبل الشركات المزودة.

وبينت الوزارة انه تمت متابعة استمرارية عمل مركز البيانات الحكومي والخدمات الالكترونية للوزارات والمؤسسات الحكومية بالإضافة الى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصرف رواتب الموظفين وفق الآلية الحكومية المعتمدة.

وذكرت الوزارة انه تم انشاء 80 حساب لموظفي تكنولوجيا المعلومات لتمكينهم من العمل عن بعد، كما تم تسهيل عملية التواصل والاستعلام للمستفيدين من مكاتب البريد لمعرفة أماكن الصرف.

ونوهت الوزارة الى انه تم إطلاق خدمة التبرع من المستحقات لصالح مبادرة عائلة واحدة، وتطوير نظام ادارة معارض ومحلات بيع وصيانة الهواتف المحمولة، واعداد الاصدار الثاني من لوحة التحكم الخاصة بالبوابة الحكومية للخدمات الالكترونية" البوابة"، بالإضافة الى تطوير خدمة التقدم بطلبات لتغطية نفقات الزواج من خلال المنحة القطرية..

واشارت الوزارة الى انها عملتعلى تطوير الاصدار الثاني من تطبيق بريدي على الاجهزة الذكية، وكذلك تطوير نظام إدارة رخص شبكات الوايفاي، والواي ماكس، وتطوير نظام خاصة بأرشفة وتخزين مستندات صرف المستفيدين من المنحة القطرية تطوير.

واوضح التقرير انهتم تطوير خدمة الكترونية خاصة بحجز موعد صرف الراتب، تطوير خدمة الدفع من خلال الحساب على تطبيق بنكي اون لاين، كما تم اجراء الفحص الفني والتجريبي لإطلاق الاصدار الاول من منظومة الاستعلام الحكومي

وبين التقرير انه تم تزويد الوزارات والمؤسسات الحكومية بآلية استخدام نظام الدخول الموحد في التحقق من الحسابات في تطبيقات الهواتف الذكية، وتم بناء قاعدة بيانات متكاملة لبيانات حركة البضائع على المعابر والتنسيق مع الوزارات المختصة لإضافة البيانات ذات العلاقة.

ونوه التقريرالى انه تماعداد الشروط المرجعية لكراس عطاء خاص بتطوير أنظمة محوسبة (2)، كما تم تفعيل نظام الدخول الموحد على (4) أنظمة وخدمات (نظام خاص بوزارة الاشغال - خدمة طلبات الزواج الخاصة بالمنحة القطرية- الخدمات الالكترونية الخاصة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء- نظام سوق العمل بوزارة العمل).

وذكرتوزارة الاتصالات في تقريرها انه تم تطوير عدد من الخدمات الالكترونية ومنها تطوير خدمة الاستعلام عن استمارة الراتب الخاصة بالموظفين العسكريين عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للموظفين، وتطوير خدمات على نظام إدارة صلاحيات الاستعلام عن قاعدة البيانات المركزية، وكذلك تطوير شاشة للاستعلام عن بريد المهملات بالإضافة الى امكانية التعديل والحذف ضمن نظام البعائث البريدية.

واوضح التقرير انه تم انشاء ونشر استبانات الكترونية عبر نظام ادارة النماذج الحكومية عدد (4)، وتم تزويد قاعدة البيانات الحكومية (ببيانات الطلاب الموجودين على مقاعد الدراسة من وزارة التربية والتعليم - التحويلات الطبية وإضافتها على نظام خدمات الاستفادة من المستحقات).

وبين التقرير أن عدد عمليات الاستعلامات عن البيانات الحكوميةبلغ (75.8) مليون استعلام، وبلغ عدد معاملات نظام الدفع الإلكتروني المركزي (127,274)، وبلغ عدد مرات استخدام التسجيل الموحد (5.2) مليون مره.

وتم عقد عدد 16 اجتماع عمل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لتعزيز التحول الالكتروني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وافاد تقرير الوزارة انه تم اعداد مقترح شروط ومتطلبات تشغيل تطبيقات الكترونية، إعداد خطة عمل لتنفيذ جولات لقياس كثافة القدرة الكهرومغناطيسية مضاعفة السرعات لمشتركي الانترنت لمشتركي الانترنت من قبل الشركات المزودة.

ووفقا لتقرير وزارة الاتصالات، فقد تم منح (64) إذن استيراد اجهزة اتصالات وتكنولوجيا معلومات، بالإضافة الى اصدار (36) رخص وموافقات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك منح (47) موافقة لمواقع راديوية،وتنفيذ زيارات ميدانية وكشف فني لخدمات الهاتف المحمول والبث عدد (12)، وقراءة وتسجيل (50) نقطة لقياس كثافة القدرة الكهرومغناطيسية.

ونوه التقرير الى انه تم تخصيص (66) قناة ترددية لخدمات البث وخدمات الهاتف المحمول، تخصيص (36) قناة ترددية لخدمات الربط بالميكروويف للهاتف المحمول،وتمت الموافقة على حملة تركيبات على سرعات خط النفاذ عدد (2)،وفحص فلترة الشبكات بواقع (40) شبكة من المواقع الاباحية.

كما تم اصدار رخصة تقديم خدمة الانترنت عبر تقنية WIFI عدد (3)، واصدار رخصة تقديم خدمة نقل وتداول البريد السريع عدد (2)، بالإضافة الى اصدار شهادة تسجيل (2)، وتنفيذ زيارات ميدانية وكشف فني لخدمات الهاتف المحمول والبث عدد (47).

واوضحت وزارة الاتصالات في تقريرها الربعي الاول انه تم صرف المنحة الأميرية القطرية لعدد (290,000) مستفيد، وتفعيل خدمة الاستعلام للمستفيدين، وصرف منحة شهر مارس 2020 بآلية جديدة تضمن السلامة والوقاية وفتح نقاط صرف جديدة للتيسير على المواطنين.

وذكرت الوزارة انه تم تقديم خدمات مالية ومصرفية (مقبوضات- مسحوبات- رواتب) عدد (305,295)، تقديم خدمات بريدية (بعائث- طرود- وصناديق مخصوصة) عدد (13,328).

واضافت انه تم استقبال (75,000) من استفسارات ودعم فني للمواطنين من خلال الاتصال على الرقم المجاني 1800-101-102 واستقبال عدد (10) شكاوى تم معالجتها في مجال عمل الوزارة.

واوضحت الوزارة ان نسب الانجاز الكلي من الخطة التشغيلية بلغ 23.25 % فيما بلغت نسبة انجاز الربع الاول 81.95%، حيث ان الربع الأول يمثل ما نسبته 28.25% من الخطة الاجمالية.