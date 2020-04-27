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نقابة الصيادلة تقدم 500 قسيمة شرائية لأعضائها بمحافظات غزة

27 نيسان / أبريل 2020 11:29

نقابة الصيادلة تقدم 500 قسيمة شرائية لأعضائها بمحافظات غزة
نقابة الصيادلة تقدم 500 قسيمة شرائية لأعضائها بمحافظات غزة

خان يونس- الرأي

قدمت نقابة الصيادلة 500 قسيمة شرائية لأعضائها في محافظات غزة، مع قدوم شهر رمضان المبارك.

وقالت النقابة في بيان لها، "إنه واستمرارًا للدور الريادي لنقابة الصيادلة في خدمة شرائح المجتمع الفلسطيني، قامت النقابة بالإشراف على توزيع قسائم شرائية بقيمة 80 شيكل على 500 صيدلي بدعم صندوق النقابة الخاص".

وتابعت "توجه 500 صيدلي لصرف القسيمة أمس الأربعاء من مول في كافة المحافظات، وتأتي هذه الخطوة للتخفيف من معاناة شريحة من الصيادلة، خاصة في ظل الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني".

وقال نقيب الصيادلة إيهاب دبابش، "إن ثمة تفكير بتنفيذ مزيد من المبادرات النوعية، التي تعين أعضاء النقابة، وتساعدهم في تلك الظروف العصيبة"، مشيرًا إلى أن المئات من الأعضاء تسوقوا في عددًا من المتاجر الكبيرة بأسعار مخفضة بعيدا عن ازدحام المستهلكين ضمن أوقات محددة خاصة بتسوق الصيادلة.

وأكد عضو النقابة بجنوب القطاع سليمان العمور على دور النقابة في مواجهة جائحة كارونا وتقديم عدة مبادرات آخرها دعم الصيدلي الفلسطيني في ظل الواقع المعيشي الصعب وانعكاسه على الحياة اليومية ولتعزيز التكافل الاجتماعي بين النقابة وأعضائها.

فيما أكد مسؤول الاعلام بالنقابة سلامة شلح أن النقابة تنفذ عديد الانشطة التي تنهض بالواقع الصحي وتساهم في تفعيل دور الصيدلي وتعزيز ثقته بالنقابة.

وأشار إلى أن نقابته شكلت لجنة طوارئ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، مستعرضا سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية وما تقوم به لجنة الطوارئ

4444 نقابة الصيادلة تقدم 500 قسيمة شرائية لأعضائها بمحافظات غزة
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نقابة الصيادلة تقدم 500 قسيمة شرائية لأعضائها بمحافظات غزة

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