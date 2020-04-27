الأشغال: دفعة مالية لـ 120 مستفيد من مشروع ترميم المنازل

غزة - الرأي

أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان عن صرف الدفعة المالية الأولى لعدد (120 مستفيد) من مشروع ترميم وإعادة بناء منازل الفقراء الممول من دولة قطر الشقيقة بمبلغ مليون دولار أمريكي.

وقال سرحان في بيان وصل "الرأي" نسخة عنه الاثنين، إنه تم إجراء بحث اجتماعي على الوحدات السكنية المرشحة ضمن قاعدة البيانات التي تشمل 45 ألف أسرة فقيرة، وتم اختيار المرشحين لهذه الوحدات السكنية حسب الأولويات والبرامج.

وشدد على أن طواقم الوزارة الهندسية والفنية تعمل على مدار الساعة من أجل خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة.

وشكر سرحان دولة قطر الشقيقة وأميرها الشيخ تميم بن حمد على جهودهم الكبيرة ودعمهم لشعبنا الفلسطيني، مثمنًا دور سعادة السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة في هذه المشاريع.