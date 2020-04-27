القضاء يصدر قرارات تتعلق بتنظيم العمل في المحاكم النظامية

غزة- الرأي

أصدر المجلس الأعلى للقضاء بغزة، جملة من القرارات التي تنظم العمل في المحاكم النظامية خلال الحالة الاستثنائية بسبب حالة الطوارئ المعلنة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح المجلس في بيان له، امس الأحد، أن القرارات تشمل تنظيم العمل في المحاكم النظامية من خلال تمديد الفترة الاستثنائية اعتبارا من صباح امس الاحد26 ابريل 2020 حتى مساء الخميس30 ابريل 2020، فيما تستمر المحاكم بتلاوة الأحكام في القضايا المحجوزة للحكم حسب الأصول.

ولفت إلى أنه سيتم استقبال وفتح القضايا الجديدة مع وقف أي إجراءات تتوقف عليها، ويتم نظر طلبات الكفالة واستئنافاتها وطلبات إعادة النظر حسب الأصول، إضافة إلى استمرار العمل بتصوير الأحكام بغرض الاستئنافات والطعون.

وأشار إلى أنه المحكمة الإدارية تستمر في نظر الطلبات المستعجلة، وتنظر محكمة العدل الطعون على القرارات الصادرة عن هذه الطلبات.

كما وافاد أن العمل يستمر في نظر القضايا الجزائية الخاصة بجرائم القتل، وقضايا الموظفين حسب التعليمات السابقة، ويتم النظر في قضايا الأحداث (كفالات، جنح، جنايات) حسب الأصول.

وفيما يتعلق بتنظيم العمل في دوائر التنظيم، أعلن المجلس أنه يتم استقبال وفتح القضايا التنفيذية، وطلبات التنفيذ (استرداد أوامر حبس، إيقاع الحجوزات التنفيذية على رواتب الموظفين والأموال المختلفة وعلى حسابات البنوك، إلغاء وتعديل الحجوزات التنفيذية).

فيما أوضح أنه تنفيذ الحجوزات التنفيذية والتحفظية وإثبات الحالة وما يترتب عليها من إجراءات "وضع يد مأمور التنفيذ، إعداد قائمة شروط البيع، المزادات المختلفة والإحالات المستعجلة"، وعقد جلسات التنفيذ حسب الحاجة لنظر الأمور المستعجلة، مع استمرار وقف أوامر الحبس.