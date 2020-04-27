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وفق تطورات الواقع الطبي

الأوقاف: الموقف الشرعي بشأن المساجد في تقييم مستمر

27 نيسان / أبريل 2020 12:07

غزة - الرأي

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة أن الموقف الشرعي من إعادة فتح المساجد في حالة تقييم مستمرة وذلك حسب تطورات الواقع الطبي

وشددت الأوقاف في بيان وصل "الرأي" نسخة عنه الاثنين، على أن المواقف الشرعية الصادرة عنها، ناتجة عن إعمال القواعد الفقهية المتعلقة بالنوازل، من خلال مجلس الاجتهاد الفقهي الذي ينعقد ويُقدر الموقف الشرعي وفق المعطيات الصحية، ويراعي المسئولية الدينية والأخلاقية بكل أبعادها.

وأشارت إلى أن ما يشاع في وسائل الإعلام عن إعادة فتح المساجد نهاية الأسبوع هو محض إشاعات لا صحة لها.

وقالت الوزارة: "تابعنا المطالبة الشعبية الواسعة بإعادة فتح المساجد، وخاصة بعد صدور القرار المتعلق بالمطاعم والذي نص على إجراءات السلامة المطلوبة منهم حال استقبال الزبائن، وما صاحب ذلك من إشاعة فتح المساجد نهاية هذا الأسبوع".

وأضافت: "أن هذه المطالبات الواسعة تؤكد خيرية أبناء شعبنا، وحبه للمساجد، وعاطفته الإيمانية الراقية، وعمق علاقته بالله تعالى"

تابعت: "نقدر عاطفة أهلنا تجاه المساجد، ونرجو أن يتفهم أهلنا حساسية الموقف وخطورته".

وبينت الوزارة، أن الموازنة بين الحفاظ على أداء الفرائض والعبادات وصيانة الأنفس والمهج في ظل تهديد فايروس شرس يتخطف الأرواح من حولنا هي موازنة حساسة ودقيقة.

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