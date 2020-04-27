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تشييع جثمان الشهيد الأسير نور البرغوثي برام الله

27 نيسان / أبريل 2020 12:47

الشهيد الأسير نور البرغوثي
الشهيد الأسير نور البرغوثي

رام الله - الرأي

شيعت جماهير قرية عابود شمال غرب رام الله، ظهر اليوم الاثنين، الشهيد الأسير نور البرغوثي، إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشيع من مجمع فلسطين الطبي برام الله، باتجاه مسقط رأسه في قرية عابود، حيث القيت نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، وأدى المشيعون الصلاة عليه في ساحة مدرسة حميدي البرغوثي، قبل أن يوارى الثرى بمقبرة قريته.

يذكر أن سلطات الاحتلال سلمت مساء أمس، طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني جثمان الشهيد البرغوثي عند حاجز بيت سيرا غرب رام الله، حيث تم تشريح جثمانه يوم أمس في معهد الطب العدلي (أبو كبير)، بمشاركة الطبيب الفلسطيني أشرف القاضي ومحامي الهيئة.

وكان الأسير البرغوثي قد استشهد في الحادي والعشرين من نيسان الجاري، إثر سقوطه في حمام غرفته في قسم 25 بسجن النقب، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الى 223 شهيدا منذ عام 1967.

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