وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من ستة ملايين شيكل حصيلة تبرعات "عيلة واحدة" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تعلن عن تقليص تدريجي للخدمات المقدمة للمواطنين وكالة الرأي الفلسطينية تشييع جثمان الشهيد الأسير نور البرغوثي برام الله وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تقرر تعميم إجراءات الوقاية الخاصة بالمطاعم وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف: الموقف الشرعي بشأن المساجد في تقييم مستمر وكالة الرأي الفلسطينية القضاء يصدر قرارات تتعلق بتنظيم العمل في المحاكم النظامية وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال: دفعة مالية لـ 120 مستفيد من مشروع ترميم المنازل وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تنفذ أنشطة دعم نفسي عن بُعد للأطفال في مراكز الحجر وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تتسلم شحنة تبرعات من الأجهزة الطبية لمواجهة فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية نقابة الصيادلة تقدم 500 قسيمة شرائية لأعضائها بمحافظات غزة
أخبار » انشر خبراً

أكثر من ستة ملايين شيكل حصيلة تبرعات "عيلة واحدة"

27 نيسان / أبريل 2020 01:04

أكثر من ستة ملايين شيكل حصيلة تبرعات "عيلة واحدة"
أكثر من ستة ملايين شيكل حصيلة تبرعات

غزة- الرأي

قال القائمون على مبادرة "عيلة وحدة"، إن قيمة التبرعات التي تبرع بها موظفو غزة من مستحقاتهم حتى الآن بلغ 6.420.971 شيكل، وذلك مع مطلع شهر رمضان المبارك.
وأوضح  أحد القائمين على مبادرة عيلة واحدة إسماعيل الثوابتة، إن الآلاف من موظفي غزة ساهموا وتبرعوا من مستحقاتهم لصالح مبادرة عيلة واحدة، مبيناً أن أحد الموظفين تبرع من مستحقاته بقيمة 32.000 شيكل لصالح الأسر المتعففة والمحتاجة.
وذكر أنه في كل شهر يتم الصرف على بند مبادرة عيلة واحدة بمبلغ مليون شيكل لصالح 5000 أسرة، ممن تنطبق عليهم شروط الاستفادة، حيث تم الصرف حتى الآن لـ10.000 أسرة بواقع 2 مليون شيكل في دفعتين اثنتين، متمنيً أن تستمر هذه المبادرة لخدمة شعبنا الفلسطيني الكريم.
وشكر الثوابتة كل موظفي غزة الأماجد الكرام الذين يُجسّدون المعنى الحقيقي للتكافل الاجتماعي من خلال هذه المبادرة وغيرها من المبادرات النبيلة الرائعة.
وكانت المبادرة فتحت المجال في الثلاثين من مارس الماضي  أمام الموظفين المتبرعين لترشيح أسماء من الحالات الفقيرة للاستفادة من المبادرة.
حيث يمكن للموظف ترشيح اسم واحد مع كل عملية تبرع بقيمة ٤٠٠ شيكل، فيما يزداد عدد الأسماء المرشحة من قبل الموظف من خلال مضاعفة المبلغ المتبرع به.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

أكثر من ستة ملايين شيكل حصيلة تبرعات "عيلة واحدة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟