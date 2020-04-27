"الصحة" : قسم قلب وقسطرة الأوروبي تنفذ مهمات إنقاذ حياة مرضى متتالية

غزة- الرأي

نجحت الطواقم الطبية في مستشفى غزة الأوروبي من إنقاذ حياة مريض (ج.م) البالغ من العمر 58 عاماً، مصاب بجلطة قلبية حادة وخطيرة، تم تحويلها لهم من خارج المستشفى.

وقال استشاري ورئيس قسم القلب والقسطرة القلبية د. حسن الزمار إنه فور وصول المريض تم استدعاء الطاقم الطبي لإنقاذ حياة الرجل الخمسيني، المصاب بجلطة قلبية حادة و قاتلة، نتج عنها احتقان شديد في الرئتين، والمريض معرض لمضاعفات أخرى قد تؤدي للوفاة

نوه إلى أنه تمكن اختصاصي أمراض القلب و القسطرة القلبية التداخلية د. وائل حجازي، يسانده اختصاصي أمراض القلب و القسطرة القلبية التداخلية د. اياد السعافين بادخال المريض إلى غرفة العمليات بقسم القسطرة، وخضع لعملية جراحية عاجلة.

وقال الدكتور حجازي، "وصل المريض للمستشفى الأوروبي محولاً من مجمع ناصر، وخلال العملية تم فتح الشريان بواسطة دعامة وكان الشريان مغلق منذ زمن، وما زاد الأمر صعوبة وجود جلطة في الشريان الآخر في نفس الجهة والشريانيين يغزيان عضلة القلب." ستة ساعات من المتابعة حظي بها المريض بعد اجراء عملية القسطرة له، وقف فيها جميع الطاقم على قدم واحدة لأجل ضمان استقرار حالته الصحية قبل أن يتم تحويله لمجمع ناصر كي يستكمل علاجه.

لم تنته حكاية الإنجازات في هذا اليوم وقبل أن تلتقط الكوادر العاملة أنفاسها كانت حالة أخرى قد دلفت غرفة العمليات مجدداً، وتتطلب جهداً كبيراً لأجل انقاذ حياتها خاصة وأنها لرجل يبلغ من العمر 65 عاماً وقد تعرض لجلطة قلبية حادة.

د. اياد السعافين يروي تفاصيل العملية الثانية موضحاً أنه وبعد اجراء القسطرة تبين وجود ضيق في ثلاث شرايين أهمها الشريان الأيمن، فأجرى الفريق الطبي عملية قسطرة قلبية تداخلية بشكل عاجل وتم فتح الشريان الأيمن وتركيب دعامة وهو الشريان الرئيسي المسئول عن الجلطة مما أدى الى انقاذ حياته، ليتم في مرحلة لاحقة اجراء عملية للشريانين الاخرين.

وبينما الفريق الطبي منهمك في وضع اللمسات الأخيرة لاتمام نجاح العمليتين السابقتين فوجئوا بحالة ثالثة تتطلب هي الأخرى تدخل عاجل وسريع وكأن يومهم لم يكن له عنوان يوصف به الا " يوم مهمات انقاذ الحياة".

الدكتور حسن الزمار نوّه إلى أن العملية الثالثة كانت للشاب (ع.ف) البالغ من العمر 45 عاماً، و الذي أُصيب بذبحة صدرية حادة غير مستقرة، زاد خطرها كون الشاب مريض بالسكر، وتم فتح الشريان بشكل عاجل و انقاذ حياته لحين استقرار الحالة فيما سيجهز من أجل تحويله مستقبلا لجراحة القلب لاجراء عملية قلب مفتوح.

وبكل فخر بتلك المجهودات العظيمة أثنى د. الزمار على جهود الفريق الطبي، الذين لبوا نداء الواجب، مؤكداً أن وصول هذه الحالات الثلاثة في وقت واحد ليس بالأمر المعتاد، وهو ما يضع الطواقم الطبية في تحد كبير.

وتابع الدكتور الزمار قوله:" جميع العمليات تكللت بالنجاح واستقرت حالة المرضى وقد نجح الجميع في هذا التحدي بفضل التدريب والمهارة التي يتمتع بها فريق العمل المكون من د. وائل حجازي و د. إياد السعافين، والحكماء المشاركين معهم، الحكيم: مروان أبو حسنين وعماد الرقب، ورمزي الشاعر وحمدان حجازي.