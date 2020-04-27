وزارة النقل والمواصلات تعقد اجتماعاً مع جامعة الأمة

غزة- الرأي

عقدت وزارة النقل والمواصلات، اجتماعاً مع جامعة الأمة لمناقشة إعادة دراسة منح دبلوم مساعد هندسة سير بحضور أ. عماد الشيخ علي المستشار القانوني و أ. طلال القرشلي و أ. عصام حمودة و د. نشأت عايش مدير مكتب رئيس جامعة الأمة.



حيث رحب القرشلي بالحضور، مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به جامعة الأمة في خدمة المسيرة التعليمية ومواكبة تطوير المناهج التعليمية المتعلقة بهندسة السير وفق أسس علمية ومنهجية .



وخلص الاجتماع إلى إدراج بند ينص على ضرورة التزام الطلاب بالمدة القانونية المعمول بها بوزارة النقل والمواصلات عند إضافة الدرجات الاستكمالية للرخصة.

وكذلك أن يلتزم الطالب بفترة مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن ثلاث شهور قبل إضافة درجة الدبلوم في رخصة القيادة.



وأكد المستشار القانوني بالوزارة على أنه يجب توفير بيئة مناسبة للطلاب من قاعات ومدى سلامة حسن الأداء والالتزام بنود مذكرة التفاهم بين الطرفين.



من جانبه ، ثمن عايش الدور الكبير الذي تقوم بها وزارة النقل والمواصلات في هذا التخصص وأن الجامعة تعمل على توفير كافة الإمكانيات المتاحة لإنجاح هذا الدبلوم.