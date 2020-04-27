وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": العمل التمريضي في مراكز الحجر الصحي واجب إنساني لامجال فيه للخوف وكالة الرأي الفلسطينية وزارة النقل والمواصلات تعقد اجتماعاً مع جامعة الأمة وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" : قسم قلب وقسطرة الأوروبي تنفذ مهمات إنقاذ حياة مرضى متتالية وكالة الرأي الفلسطينية "عوض" يطالب المجتمع الدولي بتقديم المساعدات الصحية والمنح لمواجهة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من ستة ملايين شيكل حصيلة تبرعات "عيلة واحدة" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تعلن عن تقليص تدريجي للخدمات المقدمة للمواطنين وكالة الرأي الفلسطينية تشييع جثمان الشهيد الأسير نور البرغوثي برام الله وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تقرر تعميم إجراءات الوقاية الخاصة بالمطاعم وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف: الموقف الشرعي بشأن المساجد في تقييم مستمر وكالة الرأي الفلسطينية القضاء يصدر قرارات تتعلق بتنظيم العمل في المحاكم النظامية
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة النقل والمواصلات تعقد اجتماعاً مع جامعة الأمة

27 نيسان / أبريل 2020 01:36

وزارة النقل والمواصلات تعقد اجتماعاً مع جامعة الأمة
وزارة النقل والمواصلات تعقد اجتماعاً مع جامعة الأمة

غزة- الرأي

عقدت وزارة النقل والمواصلات، اجتماعاً مع جامعة الأمة لمناقشة إعادة دراسة منح دبلوم مساعد هندسة سير بحضور أ. عماد الشيخ علي المستشار القانوني و أ. طلال القرشلي و أ. عصام حمودة و د. نشأت عايش مدير مكتب رئيس جامعة الأمة.


حيث رحب القرشلي بالحضور، مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به جامعة الأمة في خدمة المسيرة التعليمية ومواكبة تطوير المناهج التعليمية المتعلقة بهندسة السير وفق أسس علمية ومنهجية .


وخلص الاجتماع  إلى إدراج بند ينص على ضرورة التزام الطلاب بالمدة القانونية المعمول بها بوزارة النقل والمواصلات عند إضافة الدرجات الاستكمالية للرخصة.
وكذلك أن يلتزم الطالب بفترة مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن ثلاث شهور قبل إضافة درجة الدبلوم في رخصة القيادة.


وأكد المستشار القانوني بالوزارة على أنه يجب توفير بيئة مناسبة للطلاب من قاعات ومدى سلامة حسن الأداء والالتزام بنود مذكرة التفاهم بين الطرفين.


من جانبه ، ثمن عايش الدور الكبير الذي تقوم بها وزارة النقل والمواصلات في هذا التخصص وأن الجامعة تعمل على توفير كافة الإمكانيات المتاحة لإنجاح هذا الدبلوم.

5d423d9f-b786-4f0a-823b-52e03bf1eacc وزارة النقل والمواصلات تعقد اجتماعاً مع جامعة الأمة
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

أكثر من ستة ملايين شيكل حصيلة تبرعات "عيلة واحدة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟