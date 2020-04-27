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صادرت 7 أجهزة تعبئة غاز مخالفة

مباحث التموين تحرر 18 محضر ضبط لتجار مخالفين

27 نيسان / أبريل 2020 01:56

مباحث التموين تحرر 18 محضر ضبط لتجار مخالفين
مباحث التموين تحرر 18 محضر ضبط لتجار مخالفين

غزة- الرأي

حررت دائرة مباحث التموين في المباحث العامة،  18 محضر ضبط بحق عدد من التجار خالفوا التعليمات المنصوص عليها من جهات الاختصاص.

وأوضحت مباحث التموين،  أن محاضر الضبط صدرت بحق التجار تلاعبوا بالأسعار، وآخرين باعوا سلعًا منتهية الصلاحية، وإحالة المخالفين لوزارة الاقتصاد الوطني لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

في سياق متصل، تابعت مباحث التموين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كوزارة الاقتصاد والبلدية والدفاع المدني، محلات ونقاط توزيع الغاز العشوائية، لضمان مطابقتها لمعايير الأمن والسلامة.

ولفتت مباحث التموين إلى أنها صادرت 7 أجهزة تعبئة الغاز من نقاط عشوائية بين منازل المواطنين لمخالفتها معايير السلامة، وكتبت عليهم تعهدات عليهم بعدم العمل فيها مجدداً.

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