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تحذير من ردة فعل المواطنين إن فتح باب المغاربة للمستوطنين

27 نيسان / أبريل 2020 02:23

القدس- الرأي:

حذر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري الاحتلال من السماح للمستوطنين باقتحام المسجد، مؤكداً أنه إذا فتح باب المغاربة للمستوطنين فإن أبواب الأقصى كافة ستفتح أمام المصلين بعشرات الآلاف.

وطمأن الشيخ صبري في تصريح صحفي اليوم الاثنين، المواطنين بأنه لا خوف على المسجد الأقصى لأن أبوابه مغلقة مع استمرار العملية الوظيفية بداخله من رفع للآذان وإقامة صلاة الجماعة بحضور الخطباء والحراس.

وحول الدعوات التي أطلقت لفتح الأقصى أمام المصلين قال صبري: "نقدر حب الناس للأقصى، وقرار الإغلاق مؤلم للجميع، لكن الظروف الصحية في ظل وباء كورونا هي من دفعتنا لذلك".

وأضاف أن لمسجد ليس كالأسواق والبنوك ففي حال فتح البوابات سيتدفق عشرات آلاف المصلين في وقت واحد وإلى مكان واحد ولا يمكن التحكم بهم من خلال التباعد في الصلاة لأن سعته محدودة.

وبشر الشيخ صبري المرابطين في الأقصى وعشاقه بأن من اعتاد على الصلاة فيه ولم يتمكن من أدائها بسبب الظروف الحالية فإن صلاته في بيته ينال نفس ثواب الصلاة في المسجد الأقصى.

وكان مرابطون مقدسيون حذروا من مطالبات أطلقها مستوطنون بالسماح لهم باقتحام الأقصى واستغلال الاحتلال لجائحة كورونا لتنفيذ مخططاته في المسجد المبارك ومدينة القدس.

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