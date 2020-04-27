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"هنية" يعلن بدء العمل بمشاريع تطوير الأندية بمبلغ "150" ألف دولار

27 نيسان / أبريل 2020 03:03

"هنية" يعلن بدء العمل بمشاريع تطوير الأندية بمبلغ "150" ألف دولار

غزة- الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة،  بدء العمل بمشاريع تطوير ملعب أندية مخيم جباليا، وترميم وتطوير صالة الأفراح بنادي خدمات المغازي.

وتأتي هذه المشاريع  ضمن منحة المجلس الأعلى والتي بلغت قيمتها "150"ألف دولار، والتي شملت إعادة ترميم ملاعب وصالات رياضية، إضافة لمشروع توسعة مستشفى شهداء الأقصى ونقل نادي اتحاد دير البلح للمقر الجديد.
وأكد هنية انطلاق العمل في ملعب أندية مخيم جباليا والذي سيخدم أندية " شباب جباليا، خدمات جباليا، اتحاد جباليا"، حيث تعاني تلك الأندية من افتقارها لملعب مخصص لها، فعمل المجلس الأعلى مع الجهات المعنية على تخصيص قطعة أرض بالتعاون مع بلدية بيت لاهيا، إضافة لتمويل المرحلة الأولى من إنشاء الملعب.
في سياق منفصل،  بدأ نادي خدمات المغازي عملية تطوير وترميم صالة الأفراح الخاصة به، والتي تعد مصدر الدخل الوحيد للنادي، والذي يغطي جزءً من نفقات الفرق الرياضية المختلفة .
وكان المجلس الأعلى قد أعلن في وقت سابق عن تمويل تلك المشاريع، انطلاقاً من مسؤولياته تجاه الأندية الرياضية في ظل ما تعانيه من أوضاع اقتصادية صعبة

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