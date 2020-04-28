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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2485 ) الثلاثاء 28/4/2020
أخبار فلسطينية
أشتية: مقدمون على مرحلة جديدة مع إسرائيل
الخارجية الفلسطينية: وفاة فلسطيني في ولاية أمريكية بكورونا
رئيس الوزراء الفلسطيني: لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا
البطش: الصحة تمكنت من هندسة إجراءات حماية غزة من "كورونا"
بدران يهنئ جبهة التحرير الفلسطينية باليوم الوطني للجبهة
»القدوة يدعو إلى تبني استراتيجية وطنية لمواجهة قرار إسرائيل ضم الأغوار
"أوتشا" يدعو لدعم خطة الاستجابة لمواجهة "كورونا" بفلسطين
أخبار إسرائيلية
خلافات حكومة نتنياهو ـ غانتس تعيد شبح الانتخابات الرابعة
نتنياهو مقتنع بأن وعد ترامب بضم “الضفة” سيحترم لاحقا
التسهيلات تتسع ومعها التشكيك بسياسة نتنياهو
الصحة الإسرائيلية: 204 وفيات و15555 إصابة بفيروس كورونا
لبيد مستعد للتعاون مع نتنياهو لمنع غانتس من رئاسة الحكومة
"العمل" يُصادق على الانضمام لحكومة نتنياهو
اخبار دولية
قتلى موالون لإيران بغارات إسرائيلية قرب العاصمة السورية
كورونا عالميا: اكثر من 211 ألف وفاة والإصابات تتخطى ..
الصحة العالمية تتحدث عن إمكانية تطور المناعة لدى الم..
أخبار عربية
اجتماع لوزراء الخارجية العرب الخميس لبحث الخطوات الرافضة لضم إسرائيل أجزاء من الضفة…
بلدات عربية تهدد حكومة تل أبيب بالإضراب رداً على التمييز
مقتل وإصابة 6 مدنيين جراء العدوان الإسرائيلي على بلدتي الحجيرة والعادلية بريف دمشق
»مصر تبدأ بإنشاء جدار معدني جديد على حدودها مع القطاع
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
المحكمة العليا في إسرائيل تقرّ بعدم قانونية تعقب المخابرات للمواطنين في فترة الأزمة
مخابرات الاحتلال الإسرائيلي تهدد خطيب المسجد الأقصى
الحكومة تتهم الاحتلال بإهمال أهالي شعفاط بالقدس وقرار فتح المطاعم بغزة دون المساجد…
قطر تمول بناء 120 مسكن آيل للسقوط في قطاع غزة
تشييع جثمان الأسير نور البرغوثي الذي استشهد داخل سجون الاحتلال
الشرق الاوسط
أشتية: مقدمون على مرحلة جديدة مع إسرائيل
السلطة الفلسطينية «توازن بين الصحة والاقتصاد»
الخليج الإماراتية
تشييع فلسطيني في رام الله استشهد داخل سجن الاحتلال
الشروق المصرية
الخارجية الفلسطينية: وفاة فلسطيني في ولاية أمريكية بكورونا
اشتية: خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء كورونا حوالي 3.2 مليار دولار
الخارجية الفلسطينية: نتنياهو لا يضيع أي فرصة للتأكيد على معاداته للسلام واستخفافه بالأمم المتحدة
الغد الأردنية
التسهيلات تتسع ومعها التشكيك بسياسة نتنياهو
الشرق القطرية
نادي الأسير الفلسطيني : الاحتلال الاسرائيلي يواصل احتجاز جثامين شهداء أسرى
وزراء الخارجية العرب يبحثون الخميس المقبل خطورة مساعي الاحتلال ضم أراضٍ فلسطينية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
حماس: محاولات التطبيع الثقافي مع الاحتلال مرفوضة جملة وتفصيلًا
الصحة بغزة: خروج 9 حالات شفيت من كورونا
الاحتلال يعتقل مواطنًا اجتاز السياج الفاصل شمال القطاع
الاحتلال يعتقل فتاة غرب جنين بزعم تسللها لإحدى المستوطنات
سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية جنوب قطاع غزة
الاحتلال يقتحم منزل خطيب الأقصى ويهدده
القدس المحلية
قلقيلية: المسحراتي بكمامة.. والبوق العريق تغيب عنه طقوس رمضان
مكرمة من هيئة الأعمال الخيرية تُسهم بتحقيق حلم شاب بالزواج
منحة بـ 63 مليون دولار لتعزيز الاستدامة بقطاع الطاقة الفلسطيني
شهر رمضان ينعش صناعة الحلويات بعد أضرار أزمة "كورونا"
مُحدث) مصرع شاب وطفلة وخمس إصابات بحادث سير ذاتي جنوب
مزارعو طولكرم يتبرعون بالخضار للاهل في رافات
"جماعات الهيكل" تضغط لفتح "الأقصى" أمام المستوطنين،
الحياة الجديدة
مشفى المطلع في وسط عاصفة كورونا
شرطة الاحتلال تداهم ملعبي سلون والعيساوية بالقدس المحتلة لمنع
مدير وخطيب "الأقصى" يحذران من اقتحامه من قبل المستوطنين
القدس تتنفس قليلا: مطاعم تفتح أبوابها بعد 50 يوما على الإغلاق
بدعم من الاتحاد الاوروبي: توزيع ألف طرد غذائي وصحي على أهالي بلدتي بدّو وحزما
عريقات يطلع مسؤولين أوروبيين على إجراءات الاحتلال وسعيه لتنفيذ مخطط الضم
الصحة الإسرائيلية: 204 وفيات و15555 إصابة بفيروس كورونا
الأيام
»"الخارجية": إنجاز كافة الترتيبات لعودة العالقين في الأردن والموعد لم يحدد...
»المنتجات الفلسطينية تفرض نفسها بقوة في السوق
»نابلس: مصرع طفلة وشاب وإصابة 5 آخرين في حادث سير ذاتي
»غزة: أطفال الموظفين المفصولين يتناولون طعام الإفطار أمام مقر "الأونروا"
»"تدمير الآثار" .. حجة جديدة ينتهجها الاحتلال لترحيل أهالي خربة الفارسية
وكالة صفا
الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالقدس
الاحتلال يخطر بإزالة منشأة زراعية شرق طوباس
الجبهة الشعبية تدين خطاب التحريض والتطبيع الذي تبثّه "mbc"
وجهاء يشيدون بخطوة السنوار اطلاعهم على إجراءات مواجهة "كورونا"
حماس: كل محاولات التطبيع مع الاحتلال وتشويه الوعي مرفوضة
الأوقاف: فتح المساجد نهاية الأسبوع محض اشاعات
عشراوي تشيد برفض المجتمع الدولي لخطط الاحتلال بضم أجزاء من الضفة
تقرير أمني إسرائيلي: فرصة سانحة لضم الضفة تحت غطاء كورونا
وكالة الرأي الفلسطينية
الأوقاف: الموقف الشرعي بشأن المساجد في تقييم مستمر
تحذير من ردة فعل المواطنين إن فتح باب المغاربة للمستوطنين
الأشغال: دفعة مالية لـ 120 مستفيد من مشروع ترميم المنازل
شرطة غزة تفرج عن 143 موقوفًا من الغارمين بمناسبة رمضان
الاحتلال يحتجز جثامين 5 من شهداء الحركة الأسيرة
الاحتلال يغلق "كرم أبو سالم" الثلاثاء والأربعاء المقبلين
فلسطين اليوم
"لجنة تكافل": 70 ألف مواطن سيستفيدون من القسائم الشرائية الرمضانية
رام الله تدرس اليوم فتح المساجد وتبحث مقترح وزارة الأوقاف
في خانيونس: إفطار على رماد وركام لا يخلو طعمه من غصة وحزن
الاحتلال ينشر بطاريات مضادة للصواريخ شمال فلسطين المحتلة
انطلاق صافرات الإنذار في (إسرائيل)
طواقم طبية تقضي شهر رمضان في مراكز الحجر الصحي
سما نيوز
واشنطن تنصح إسرائيل بالتريث في ضم المستوطنات والأغوار حتى نهاية آب المقبل
مسؤول صحي روسي: العالم سيواجه قريبا وباء أكثر فتكا من كورونا.. وهذه نسبة الضحايا المتوقعة
شاهد..اشتية يعلن توفير 300 مليون دولار لدعم المشاريع.. و9 آلاف أسرة ستتلقى مساعدات
وفاة فلسطينيين في ولاية متشيغن الأمريكية بكورونا يرفع وفيات جاليتنا حول العالم الى 58
اسرائيل تتجه لمزيدٌ من التسهيلات: إلغاء قيد الـ100 متر وفتح الفنادق
"الهلال الأحمر": 4 إصابات خطيرة جدا في حادث سير جنوب نابلس
إنطلاق حملة "نساء الخير" في طولكرم
بركة: جيش الاحتلال يسعى إلى استفزاز خطير باقتحام منزل خطيب الأقصى "عكرمة صبري"
"التعليم العالي" تبحث مع الجامعات آليات تقييم الطلبة ضمن التعليم الالكتروني
حماية المستهلك: ارتفاع غير مبرر لاسعار الكمامات في فلسطين
عرب 48
مصرع طفلة وشاب وإصابة آخرين في حادث طرق جنوبي نابلس
أطباء سلوان: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا
كورونا في غزة: إعادة فتح المطاعم والبلدية تقلّص خدماتها
الشيخ صبري يحذر من السماح للمستوطنين باقتحام الأقصى
التنقل بـ"البوسطة" يعمق معاناة الأسرى في رمضان
وكالة وفا
منحة جديدة من البنك الدولي بـ63 مليون دولار لتمويل ..
وزارة العمل تعلن عن بدء التسجيل لعمال قطاع غزة المتض..
الاحتلال يقتحم منزل خطيب المسجد الأقصى المبارك
حدث في مثل هذا اليوم
- 28 نيسان (أبريل)
- 2002م عملية فدائية في مستوطنة أدورة، حيث قام "طارق دوفش" من كتائب الشهيد عز الدين القسام بإطلاق النار على المستوطنين مما أدى إلى مقتل 4 وإصابة 12مآخرين.
- 1982م الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (4) في الدورة الاستثنائية الطارئة السابعة، الذي يدين سياسة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، ويحث الدول على التخلي عن سياسة تزويد إسرائيل بالمساعدة ومجلس الأمن على الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
- 1948م وحدة من جيش الإنقاذ بقيادة المناضل ميشيل العيسى تنجح في شق طريقها إلى مدينة يافا لكسر طوق الهاغاناه عن المدينة.
- 1948م منظمة الهاغاناه الإرهابية الصهيونية تشن عملية يفتاح في سياق عمليات خطة "دالت" الهجومية لطرد الفلسطينيين من بقية الجليل الشرقي والأوسط وتحتل بلدة سمخ جنوبي بحيرة طبرية وقريتي عين الزيتون وبيريا ومدينة صفد.