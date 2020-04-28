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برشلونة يلجأ للصفقات التبادلية لضم اونانا حارس أياكس

28 نيسان / أبريل 2020 05:25

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كشفت تقارير صحفية، عن سعى نادى برشلونة الإسباني، الحصول على خدمات الحارس الكاميرونى لفريق أياكس أندريه أونانا، عن طريق صفقة تبادلية، خلال سوق الانتقالات المقبلة.

ووفقا لصحيفة "تيليجراف" الهولندية فإن برشلونة يخطط للحصول على خدمات الحارس أونانا، عن طريق صفقة تبادلية، خاصة فى ظل طلب أياكس الحصول على ملبغ 40 مليون يورو، نظير رحيل الكاميرونى.

وأضافت الصحيفة أن إدارة البارسا تريد إدخال لاعبين من الرباعى، الحارس نيتو، ريكى بويج، كولادو و ألينا، كجزء من صفقة ضم حارس الفريق الهولندى.

وأشارت الصحيفة إلى أن، إدارة أياكس ترفض التفريط فى خدمات أونانا، على الرغم من إهتمام العديد من عمالقة أندية أوروبا، بالحصول على خدماته.

جدير بالذكر أن أونانا انضم إلى أياكس فى يناير 2015 من برشلونة مقابل 150 ألف يورو، حيث يُعد من نتاج أكاديمية لاماسيا، وينتهى عقده مع اياكس، فى صيف عام 2022.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 58 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدى ريال مدريد، الوصيف برصيد 56 نقطة.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.

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