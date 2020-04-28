ريال مدريد يستهدف ضم موهبة الأرسنال لخلافة مارسيلو

يواصل ريال مدريد الإسباني، البحث عن بديل نجمه البرازيلى مارسيلو، الظهير الإيسر للفريق الملكى، الذى اقترب من الرحيل، بنهاية الموسم الجارى، بعد أكثر من 13 عاما، قضاها بين أرجاء العملاق الإسباني.

ذكر موقع "دون بالون" الإسباني، أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، وجه أنظاره إلى لاعب جديد، قد يكون بديلا لمارسيلو فى المستقبل، وهو بوكايو ساكا، الظهير الإيسر الشاب لفريق أرسنال الإنجليزي.

أضاف التقرير الإسباني أن، المستوى المتميز الذى يقدمه اللاعب صاحب الـ18 عاما، مع الجانرز خلال الموسم الحالى، لفت أنظار مسئولى النادى الملكى، خاصة فى ظل امتلاكه سرعات كبيرة، وقوة التحاماته.

وخاض ساكا، مع أرسنال هذا الموسم، 29 مباراة فى جميع المسابقات، سجل 3 أهداف، وقد 9 تمريرات حاسمة، وهو ما يظهر إمكانياته الهجومية الكبيرة.

ويمتلك ريال مدريد، حاليا الظهير الإيسر الفرنسي فيرلاند ميندى، بجانب اللاعب الشاب سيرجيو ريجيلون، المعار لفريق إشبيلية خلال الموسم الجارى.

ويحتل ريال مدريد، المركز الثانى، بجدول ترتيب الدوري الإسباني خلال الموسم الحالى، برصيد 56 نقطة، خلف غريمه التقليدى برشلونة، صاحب الصدارة برصيد 58 نقطة.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة أن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.

