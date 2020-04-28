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محمد صلاح ثالث أكثر المساهمين فى تسجيل الأهداف بـ"بيج 5"

28 نيسان / أبريل 2020 05:30

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يواصل النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، فى تحقيق العديد من الأرقام القياسية الرائعة، بين نجوم كرة القدم العالميين، خاصة منذ وصوله إلى صفوف الريدز، فى صيف عام 2017.

يعد محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، ثالث أكثر لاعب فى الدوري الخمسة الكبرى "بيج 5"، مساهمة فى الأهداف، منذ موسم 2017 – 2018، برصيد 93 هدفا، بواقع 69 هدفا بالإضافة إلى 24 أسيست، خلال 99 مباراة.

ويتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، قائمة أكثر 10 نجوم مساهمة فى الأهداف، خلال أخر مواسم، برصيد 126 هدفا، خلال 90 مباراة، بينما يأتى شيرو إيموبيلى، هداف لاتسيو الإيطالي، برصيد 93 هدفا، بالتساوى مع صلاح، ولكنه يتفوق بسبب خوضه 95 مباراة فقط.

ويحتل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، المرتبة الخامسة، برصيد 84 هدفا، خلال 80 مباراة، وجاء روبرت ليفاندوفسكى، نجم بايرن ميونخ، برصيد 88 هدفا، خلال 86 هدفا.

ويأتى النجم البرازيلى نيمار، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، فى المرتبة العاشرة والأخيرة، برصيد 73 هدفا، خلال 52 مباراة.

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