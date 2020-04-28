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أكبر جبل جليدي في العالم يبدأ بالانهيار

28 نيسان / أبريل 2020 05:31

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بدأ أكبر جبل جليدي في العالم قبالة ساحل القارة القطبية الجنوبية بالانهيار. يشار إلى أن جبل الجليد A-68 فقد قطعة منه مساحتها 175 مترا مربعا التي قد تكون دليلا على بداية انهياره.
ونقلت “بي بي سي نيوز” عن باحثين في جامعة سوانزي أن الجبل الجليدي انشق عن الجرف الجليدي لارسن في تموز/ يوليو 2017. في ذلك الوقت، كانت مساحته 5.8 ألف متر مربع. وهذا هو ضعف أراضي لوكسمبورغ. أدى انقسام A-68 إلى انخفاض بنسبة 12٪ في المساحة الجليدية.
قال الباحث الجامعي أدريان لاكمان: “من المفترض أن الانهيار النهائي قد بدأ، ولكن الأجزاء المنفصلة اللاحقة، من المرجح أن نشاهدها على مر السنين فقط”.
يتحرك الجبل الجليدي حاليًا شمالًا من شبه جزيرة أنتاركتيكا. يجب أن يؤدي هذا بمرور الوقت إلى وصوله إلى جنوب المحيط الأطلسي.
في أوائل عام 2020، نشرت وكالة “ناسا” صور ذوبان الأنهار الجليدية في جزيرة إيغل في القارة القطبية الجنوبية، التي تم التقاطها من 4 إلى 13 فبراير/ شباط. وأكد الباحثون أنه من 6 إلى 11 شباط/ فبراير، ذاب الغطاء الثلجي بمقدار 10 سم، وهو ما يمثل خمس إجمالي الجليد المتراكم على مدار العام.

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