ماهو نظام الغذاء الصحى للمتعافين من كورونا

أكدت الدكتورة إيمان كامل أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث أن المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا يحتاجون الى اتباع نظام غذائى صحي بعد تعافيهم لاستعادة صحتهم، ويشمل هذا النظام الحصول على معادن وفيتامينات هامة لتقوية الجهاز المناعى .

وأوضحت أستاذة التغذية في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ضرورة حصول المتعافين من كورونا على مشروبات يومية غير محلاه لمساعدة الجسم على الترطيب وعدم الجفاف، فيجب الحصول على من 2 الى 3 لتر من السوائل والبعد عن الكافيين والعصائر والمشروبات المحلاه.

وأضافت أستاذة التغذية على ضرورة قيام المتعافين من كورونا بتقليل الملح والدهون المهدرجة نظامهم الغذائي والحصول على مضادات الاكسدة من خلال تناول الخضار والفاكهه، بالاضافه الى الحصول على الفيتامينات والمعادن خاصة فيتامين سى الموجودة في الفراولة والفلفل الرومى والبرتقال والليمون والبروكلى، وفيتامين أ في الجزر.

كما يجب على المتعافين من كورونا الحصول على أطعمه تحسن الحالة المزاجية الموجودة في اوميجا 3 وفيتامين د كالاسماك والبيض بالإضافة الى الفول السودانى أو اللوز للحصول على المواد التي تحسن المزاج.

وأشارت أستاذة التغذية أن الأطعمه التي تحتوى على البروبايوتك مثل الزبادى تزيد من حاله صحه الجهاز المناعى بجانب الى الحصول على قدر كافى من النوم والبعد عن القلق والتوتر.

وأشارت الدكتورة ايمان كامل أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث أن هناك الكثير من التساؤلات حول الاكلات التي تمنع الاصابه بكورونا، موضحه أن الفيروس يصيب الأشخاص الذين لا يحصلون على تغذية سليمة ولكن في حاله التقاط العدوى فيجب الاهتمام بالتغذية السليمة والحاله النفسية وسيؤدى ذلك الى رفع مناعه الجسم ومقاومة الفيروس.