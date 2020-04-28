الجيل القادم من الواى فاى يدعم سرعة إنترنت تصل إلى 30 جيجابيت فى الثانية



كشف تقرير نشر مؤخرا عن بدء العمل على تطوير تقنية WiFi 7، إذ يدعم الجيل القادم من تقنية WiFi مستوى جديد في السرعة يصل إلى 30 جيجابيت في الثانية، وذلك في الوقت الذى لم تحقق فيه تقنية الـ WiFi 6 انتشار واسع في الكثير من الأجهزة حتى الآن، إلا أن أحدث التقارير أكدت على بدء تطوير تقنية WiFi 7 بالفعل.

وبحسب موقع gizchina الأمريكى، فإن معدل الإرسال لهذه التقنية سيصل إلى 30 جيجابيت في الثانية، أي ثلاثة أضعاف سرعة تقنية WiFi 6 الحالية التي تدعم سرعة تصل إلى 9.6 جيجابيت في الثانية، فيما جاءت تقنية WiFi 6 -802.11 ax بسرعة أعلى بنسبة 40% مقارنة بتقنية WiFi 5 -802.11 ac السابقة، كما أن تقنية WiFi 6 تميزت أيضاً باستهلاك أقل للطاقة.

كذلك فقد دعمت أجهزة الراوتر بتقنية WiFi 6 اتصال عدد أكبر من الأجهزة في نفس الوقت، أيضاً جاءت بمعايير WP3 للحماية، التي يصعب اختراقها من قبل المتسللين، لكن حتى الآن لم يتم الكشف عن الكثير من التفاصيل عن تقنية WiFi 7 القادمة، لكن التوقعات تشير إلى أن الجيل القادم من تقنية WiFi ستنطلق بتقنية CMU-MIMO لدعم حتى 16 في تدفق البيانات، كما تأتي من 8 lanes إلى 16 lanes.