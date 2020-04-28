المراقب العام يتفقد سير العمل بعيادة الشاطئ

غزة- الرأي

تفقد المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ماهر بنات، صباح الاثنين، عيادة الشاطئ العسكرية وذلك لمتابعة سير العمل ومناقشة عدد من القضايا، بهدف الإطلاع على سير العمل ، ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذ خطة الطوارئ .

ورافق المراقب العام بالزيارة العقيد وليد سالم مدير إدارة التحقيقات والاستشارات القانونية و المقدم سامي حبيب مدير دائرة الرقابة الفنية ومقدم احمد أبوسيف مدير إدارة الرقابة المالية ، حيث كان في استقبال الوفد مدير عيادة الشاطئ العسكرية رائد طبيب /إياد احمد عطا الله وبحضور عدد من رؤساء الأقسام في العيادة.

بدوره، أكد المراقب العام خلال الزيارة على أهمية تنفيذ اجراءات السلامة الخاصة بخطة الطوارئ داخل العيادات الصحية التابعة للمديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية.

من جهته ، رحب الرائد عطا الله بالمراقب العام والوفد المرافق له ، مثمناً هذه الزيارة، و مقدماً شرحاً موجزاً عن الاجراءات المتبعة في العيادة لمواجهة فايروس كورونا .

وتفقد المراقب العام خلال الجولة الأقسام العاملة داخل العيادة والتعرف على معيقات العمل ، وحث جميع العاملين في العيادة اتباع إجراءات السلامة والوقاية.

يُذكر أن مكتب المراقب العام يُتابع إجراءات الرقابة على تنفيذ أجهزة الوزارة لخطة الطوارئ في مواجهة فايروس كورونا.