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بلدية خان يونس تواصل أعمال مشروع كنس الرمال الزائدة في شوارع المدينة

28 نيسان / أبريل 2020 06:02

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غزة- الرأي

تستمر طواقم بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بتنفيذ مشروع كنس الرمال الزائدة من شوارع المدينة، وذلك ضمن برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة (MDPIII) التمويل الإضافي-مشاريع التشغيل والصيانة كثيفة العمالة والخاصة بمرافق وخدمات البلديات في قطاع غزة من قبل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، ويستمر (66) يوم عمل.

وقام العمال بكنس الرمال الزائدة من عدة طرق في الساحة المركزية وسط مدينة خان يونس، حيث تقوم الآليات التابعة للبلدية بنقل الرمال وترحيلها إلى المكب المعد خصيصاً لذلك، وتنبع أهمية المشروع في المحافظة على الصحة العامة في إطار تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية الجوانب البيئية والصحية وكذلك الحفاظ  على المظهر الجمالي لتلك الشوارع وحمايتها من تراكم الأتربة على جانبي الطرق

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