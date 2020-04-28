الاقتصاد تنشر ارقام ونوافذ لتقديم مقترحات وشكاوى المواطنين والمستهلكين

غزة- الرأي

نشرت وزارة الاقتصاد الوطني، أرقام الشكاوى للمواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات من قبل التجار وأصحاب المحلات التجارية.

وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان لها، إنه في ظل الجهود الحثيثة والمستمرة في متابعة الأسواق والمصانع والشركات وحركة البضائع على المعابر والتفتيش على مخازن التجار، وسعياً منها للحفاظ على الأمن الغذائي وحماية المستهلك الفلسطيني، فإننا نعلم المواطنين أنه بإمكانكم تقديم مقترحات وتبليغات وشكاوى عبر نوافذ الوزارة الرسمية، ومن خلال جميع المكاتب الفرعية المنتشرة في محافظات قطاع غزة، أو الحضور مباشرة لدائرة الشكاوى بوحدة الرقابة الداخلية بالوزارة.

حماية المستهلك

وقامت طواقم حماية المستهلك في محافظات غزة بتنظيم 15 جولات ميدانية على المحلات التجارية والأسواق، وتم خلالها زيارة 192 منشأه تجارية.

وتم تحرير 16محاضر ضبط، و21محاضر اتلاف لأصناف وسلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمي، وتحرير 4 محاضر تحفظ لكميات من المواد الغذائية.

وتستمر طواقم الوزارة بتنظيم الجولات الميدانية للمراقبة والتفتيش على المحلات التجارية ومخازن التجار.

وجاء فى بيان الوزارة ، أن الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، قامت بتنظيم جولة على محلات بيع الذهب والمجوهرات شملت زيارة 9 محلات لبيع الذهب والمجوهرات بمحافظة الشمال.

كما قامت الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للصناعة بالوزارة بتنظيم جولة تفقدية لعدد من الطحينية، ومصانع لتعبئة التوابل والبهارات.

وتأتي هذه الزيارات التفتيشية، للتأكد من مدي التزام أصحاب هذه المصانع والمنشآت بالشروط والتعليمات الصحية الواجب اتباعها اثناء العمل للحفاظ على امن وسلامة المواطنين، ومدى التزام أصحاب المنشآت بشروط الأمن والسلامة، والتفتيش على المواد الخام المستخدمة في الإنتاج.

وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233.

و الاتصال على الأرقام التالية

الخط الهاتفي المجاني: ( 1800112233 ) - على مدار الساعة.

الهاتف ( 082874145/6/7 ) - خلال أوقات العمل المكتبي من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 2:00 مساء.

الفاكس: ( 2875758 ) - على مدار الساعة.

التواصل من خلال نافذة الشكاوى عبر موقع الوزار ( www.mne.ps ).

التواصل عبر البريد الالكتروني للوزارة ( info@mne.ps ):

صناديق التواصل الموجودة في مرافق الوزارة وجميع المكاتب الفرعية المنتشرة في محافظات قطاع غزة التالية:

مكتب الشمال: معسكر جباليا، مقابل مدرسة الفاخورة.

مكتب غزة: بالقرب من دوار أبو مازن.

مكتب الوسطى: في عمارة الياسين، على مدخل النصيرات.

مكتب خان يونس: بالقرب من دوار أبو حميد، بجوار البريد.

مكتب رفح: في مبنى الدوحة، بجوار بلدية رفح.

الحضور وجاهياً لدائرة الشكاوى - وحدة الرقابة الداخلية بمقر وزارة الاقتصاد الوطني (غزة - شارع النصر - بالقرب من أبراج المقوسي).

التواصل من خلال نظام الشكاوى المركزي المحوسب عبر الرابط ( complaints.eapp.gov.ps )