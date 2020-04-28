فريق مبادرة "بلدنا نظيفة" يبدأون بتطوير منطقة الشيخ رضوان

غزة- الرأي

زار فريق مبادرة "بلدنا نظيفة"، بالتنسيق مع مهندسي المكتب الهندسي بوزارة الداخلية، مركز شرطة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وذلك تحقيقاً لأهداف المبادرة العامة في تنفيذ التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المحلي.

واطلع الفريق على مدى الاحتياجات المطلوبة لتطوير المنطقة المحيطة وأعمال دهان وتنظيف للمرافق المجاورة وتشجير للشوارع المحيطة .

يذكر أن مبادرة بلدنا نظيفة تأتي ضمن الخطة الحكومية للعام 2019م وبتمويل ذاتي ، ويتم تنفيذها في كافة محافظات قطاع غزة وبإشراك المجتمع المحلي، وتستهدف كافة سكان قطاع غزة وبشكل مباشر .

وتشمل المبادرة المجتمعية التي عمت كافة المناطق تشجير بعض الأماكن وطلاء واجهات المباني، وتوفير مقاعد في الأماكن العامة، وحملات نظافة مكثفة في الشوارع والشواطئ.

وتعد الجهة المسؤولة عن المبادرة وزارة الحكم المحلي، بمشاركة الإعلام الحكومي وسلطة جودة البيئة والبلديات ووزارة الداخلية .