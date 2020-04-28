الشرطة النسائية تعزز تعاونها مع دائرة العمل النسائي في التوجيه السياسي

غزة- الرأي

استقبلت إدارة الشرطة النسائية ممثلة بالعقيد د.ناريمين عدوان، وفداً من دائرة العمل النسائي في التوجيه السياسي والمعنوي ممثل بالنقيب نجاح البطنيجي.

ورحبت العقيد عدوان، بالوفد الزائر، مؤكدة على التعاون المشترك و تكاملية العمل بين كافة أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مسمياتها وبالخصوص دائرة العمل النسائي في التوجيه السياسي والمعنوي لما له دور مهم وداعم لأبناء شعبنا المرابط،

بدورها هنأت النقيب البطنيجي إدارة الشرطة النسائية بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكدة على مهام وثوابت دائرة العمل النسائي التى نشأت من أجلها وأبدت استعدادها لأي مهمة من شأنها تجويد سير العمل صعودا نحو التميز.

واختتمت الزيارة بتقديم هدية من قبل دائرة العمل النسائي لإدارة الشرطة النسائية.